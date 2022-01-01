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Инвертор сварочный IN 196
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор сварочный IN 196
    Арт. fubag_271
    Инвертор сварочный IN 196
    Инвертор сварочный IN 196
    Инвертор сварочный IN 196
    Инвертор сварочный IN 196
      Инвертор сварочный IN 196
      Инвертор сварочный IN 196
      Инвертор сварочный IN 196
      Инвертор сварочный IN 196

      Инвертор сварочный IN 196

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_271

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		6.5
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		180
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор FUBAG IN 196 68 432 служит для соединения элементов конструкции методом сварки - ММА или TIG. В качестве оснастки применяются такие типы электродов, как обычные, рутиловые, для нержавеющей стали, для чугуна. Конструкция агрегата делает возможным его стабильную работу при пониженном (150 В) или повышенном (265 В) напряжении сети. Сварочное оборудование поставляется в кейсе размером 415х160х345 мм. Потребляемая мощность модели составляет 6.5 кВт. Простоту применения обеспечивает интуитивно понятная система управления.

        Преимущества

        • Функции Arc Force, Hot Start и Anti Sticking
        • Широкий диапазон сварочного тока
        • Сварочный ток 120 А при ПВ 60% и t 20 градусов
        • Устойчивые опорные ножки
        • Эффективное воздушное охлаждение