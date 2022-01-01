Инвертор сварочный IN 196

Преимущества

Функции Arc Force, Hot Start и Anti Sticking

Широкий диапазон сварочного тока

Сварочный ток 120 А при ПВ 60% и t 20 градусов

Устойчивые опорные ножки

Эффективное воздушное охлаждение

Сварочный инвертор FUBAG IN 196 68 432 служит для соединения элементов конструкции методом сварки - ММА или TIG. В качестве оснастки применяются такие типы электродов, как обычные, рутиловые, для нержавеющей стали, для чугуна. Конструкция агрегата делает возможным его стабильную работу при пониженном (150 В) или повышенном (265 В) напряжении сети. Сварочное оборудование поставляется в кейсе размером 415х160х345 мм. Потребляемая мощность модели составляет 6.5 кВт. Простоту применения обеспечивает интуитивно понятная система управления.