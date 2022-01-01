Инвертор сварочный IN 196
Арт. fubag_271
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|6.5
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Макс. сварочный ток MMA, А
|180
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Сварочный инвертор FUBAG IN 196 68 432 служит для соединения элементов конструкции методом сварки - ММА или TIG. В качестве оснастки применяются такие типы электродов, как обычные, рутиловые, для нержавеющей стали, для чугуна. Конструкция агрегата делает возможным его стабильную работу при пониженном (150 В) или повышенном (265 В) напряжении сети. Сварочное оборудование поставляется в кейсе размером 415х160х345 мм. Потребляемая мощность модели составляет 6.5 кВт. Простоту применения обеспечивает интуитивно понятная система управления.
Преимущества
- Функции Arc Force, Hot Start и Anti Sticking
- Широкий диапазон сварочного тока
- Сварочный ток 120 А при ПВ 60% и t 20 градусов
- Устойчивые опорные ножки
- Эффективное воздушное охлаждение