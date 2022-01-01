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Инвертор сварочный IN 206
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор сварочный IN 206
    Арт. fubag_272
    Инвертор сварочный IN 206
    Инвертор сварочный IN 206
    Инвертор сварочный IN 206
      Инвертор сварочный IN 206
      Инвертор сварочный IN 206
      Инвертор сварочный IN 206

      Инвертор сварочный IN 206

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_272

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		7
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		200
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор FUBAG IN 206 68 433 представляет собой однофазное оборудование с возможностью сварки методом TIG и ММА. Особенностью агрегата является его стабильная работа при отклонении напряжения питающей сети. В качестве расходных материалов используются обыкновенные, рутиловые и предназначенные для сварки чугуна и нержавеющей стали электроды диаметром 1.6-5 мм. Основные параметры сварки без труда поддаются регулировке при помощи интуитивно понятной панели управления. Вентиляционные отверстия металлического корпуса гарантируют своевременный отток тепла от рабочих узлов оборудования.

        Преимущества 

        • Работа при напряжении 150-265 В;
        • Для профессиональных строительных, монтажных и ремонтных работ;
        • Функция Hot Start с возможностью регулировки в соответствии с типом используемого электрода;
        • Функция Tig Lift (облегченный контактный поджиг дуги);
        • Медные кабели.