Инвертор сварочный IN 206
Арт. fubag_272
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|7
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Сварочный инвертор FUBAG IN 206 68 433 представляет собой однофазное оборудование с возможностью сварки методом TIG и ММА. Особенностью агрегата является его стабильная работа при отклонении напряжения питающей сети. В качестве расходных материалов используются обыкновенные, рутиловые и предназначенные для сварки чугуна и нержавеющей стали электроды диаметром 1.6-5 мм. Основные параметры сварки без труда поддаются регулировке при помощи интуитивно понятной панели управления. Вентиляционные отверстия металлического корпуса гарантируют своевременный отток тепла от рабочих узлов оборудования.
Преимущества
- Работа при напряжении 150-265 В;
- Для профессиональных строительных, монтажных и ремонтных работ;
- Функция Hot Start с возможностью регулировки в соответствии с типом используемого электрода;
- Функция Tig Lift (облегченный контактный поджиг дуги);
- Медные кабели.