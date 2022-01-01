Инвертор сварочный IN 206

Преимущества

Работа при напряжении 150-265 В;

Для профессиональных строительных, монтажных и ремонтных работ;

Функция Hot Start с возможностью регулировки в соответствии с типом используемого электрода;

Функция Tig Lift (облегченный контактный поджиг дуги);

Медные кабели.

Сварочный инвертор FUBAG IN 206 68 433 представляет собой однофазное оборудование с возможностью сварки методом TIG и ММА. Особенностью агрегата является его стабильная работа при отклонении напряжения питающей сети. В качестве расходных материалов используются обыкновенные, рутиловые и предназначенные для сварки чугуна и нержавеющей стали электроды диаметром 1.6-5 мм. Основные параметры сварки без труда поддаются регулировке при помощи интуитивно понятной панели управления. Вентиляционные отверстия металлического корпуса гарантируют своевременный отток тепла от рабочих узлов оборудования.