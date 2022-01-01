Инвертор сварочный INTIG 400 T AC/DC PULSE + горелка FB TIG 18 5P 4m (38042) + блок жидкостного охлаждения Cool 70 (38035) + тележка (38036)

Сварочный инвертор FUBAG INTIG 400 T AC/DC PULSE с горелкой и газовым шлангом, блоком жидкостного охлаждения и тележкой оснащен импульсным режимом, который дает возможность быстрой и высококачественной сварки тонколистовых заготовок из сталей и меди. В данном режиме частота на постоянном токе - 999 Гц, а на переменном - от 0.5 до 200 Гц. Модель предназначена для интенсивной эксплуатации в условиях производства или строительной площадки.



Преимущества