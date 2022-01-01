Инвертор сварочный INTIG 400 T AC/DC PULSE + горелка FB TIG 18 5P 4m (38042) + блок жидкостного охлаждения Cool 70 (38035) + тележка (38036)
Арт. fubag_313
Инвертор сварочный INTIG 400 T AC/DC PULSE + горелка FB TIG 18 5P 4m (38042) + блок жидкостного охлаждения Cool 70 (38035) + тележка (38036)
Арт. fubag_313
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Метод сварки
|MMA, TIG
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Режим работы горелки
|2-х тактный, 4-х тактный
Сварочный инвертор FUBAG INTIG 400 T AC/DC PULSE с горелкой и газовым шлангом, блоком жидкостного охлаждения и тележкой оснащен импульсным режимом, который дает возможность быстрой и высококачественной сварки тонколистовых заготовок из сталей и меди. В данном режиме частота на постоянном токе - 999 Гц, а на переменном - от 0.5 до 200 Гц. Модель предназначена для интенсивной эксплуатации в условиях производства или строительной площадки.
Преимущества
- Высокочастотный бесконтактный поджиг (HF TIG) и поджиг методом (TIG LIFT)
- 2-х и 4-х тактный режим работы горелки
- Установка времени продувки газа после сварки
- Система принудительного охлаждения
- Выполнение широкого спектра задач