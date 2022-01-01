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Инвертор сварочный INTIG 400 T AC/DC PULSE + горелка FB TIG 18 5P 4m (38042) + блок жидкостного охлаждения Cool 70 (38035) + тележка (38036)
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Аппараты аргоновой сварки tig
    Инвертор сварочный INTIG 400 T AC/DC PULSE + горелка FB TIG 18 5P 4m (38042) + блок жидкостного охлаждения Cool 70 (38035) + тележка (38036)
    Арт. fubag_313
    Инвертор сварочный INTIG 400 T AC/DC PULSE + горелка FB TIG 18 5P 4m (38042) + блок жидкостного охлаждения Cool 70 (38035) + тележка (38036)
    Инвертор сварочный INTIG 400 T AC/DC PULSE + горелка FB TIG 18 5P 4m (38042) + блок жидкостного охлаждения Cool 70 (38035) + тележка (38036)
    Инвертор сварочный INTIG 400 T AC/DC PULSE + горелка FB TIG 18 5P 4m (38042) + блок жидкостного охлаждения Cool 70 (38035) + тележка (38036)
    Инвертор сварочный INTIG 400 T AC/DC PULSE + горелка FB TIG 18 5P 4m (38042) + блок жидкостного охлаждения Cool 70 (38035) + тележка (38036)
    Инвертор сварочный INTIG 400 T AC/DC PULSE + горелка FB TIG 18 5P 4m (38042) + блок жидкостного охлаждения Cool 70 (38035) + тележка (38036)
      Инвертор сварочный INTIG 400 T AC/DC PULSE + горелка FB TIG 18 5P 4m (38042) + блок жидкостного охлаждения Cool 70 (38035) + тележка (38036)
      Инвертор сварочный INTIG 400 T AC/DC PULSE + горелка FB TIG 18 5P 4m (38042) + блок жидкостного охлаждения Cool 70 (38035) + тележка (38036)
      Инвертор сварочный INTIG 400 T AC/DC PULSE + горелка FB TIG 18 5P 4m (38042) + блок жидкостного охлаждения Cool 70 (38035) + тележка (38036)
      Инвертор сварочный INTIG 400 T AC/DC PULSE + горелка FB TIG 18 5P 4m (38042) + блок жидкостного охлаждения Cool 70 (38035) + тележка (38036)
      Инвертор сварочный INTIG 400 T AC/DC PULSE + горелка FB TIG 18 5P 4m (38042) + блок жидкостного охлаждения Cool 70 (38035) + тележка (38036)

      Инвертор сварочный INTIG 400 T AC/DC PULSE + горелка FB TIG 18 5P 4m (38042) + блок жидкостного охлаждения Cool 70 (38035) + тележка (38036)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_313

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Метод сварки
      		MMA, TIG
      Режим работы горелки
      		2-х тактный, 4-х тактный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Сварочный инвертор FUBAG INTIG 400 T AC/DC PULSE с горелкой и газовым шлангом, блоком жидкостного охлаждения и тележкой оснащен импульсным режимом, который дает возможность быстрой и высококачественной сварки тонколистовых заготовок из сталей и меди. В данном режиме частота на постоянном токе - 999 Гц, а на переменном - от 0.5 до 200 Гц. Модель предназначена для интенсивной эксплуатации в условиях производства или строительной площадки.

        Преимущества 

        • Высокочастотный бесконтактный поджиг (HF TIG) и поджиг методом (TIG LIFT)
        • 2-х и 4-х тактный режим работы горелки
        • Установка времени продувки газа после сварки
        • Система принудительного охлаждения
        • Выполнение широкого спектра задач