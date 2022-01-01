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Инвертор сварочный IR 220 V.R.D. (макс.ток 220А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор сварочный IR 220 V.R.D. (макс.ток 220А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
    Арт. fubag_285
    Инвертор сварочный IR 220 V.R.D. (макс.ток 220А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
    Инвертор сварочный IR 220 V.R.D. (макс.ток 220А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
    Инвертор сварочный IR 220 V.R.D. (макс.ток 220А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
    Инвертор сварочный IR 220 V.R.D. (макс.ток 220А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
      Инвертор сварочный IR 220 V.R.D. (макс.ток 220А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
      Инвертор сварочный IR 220 V.R.D. (макс.ток 220А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
      Инвертор сварочный IR 220 V.R.D. (макс.ток 220А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
      Инвертор сварочный IR 220 V.R.D. (макс.ток 220А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)

      Инвертор сварочный IR 220 V.R.D. (макс.ток 220А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_285

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		8.7
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		220
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор FUBAG IR 220 V.R.D. оснащен функцией пониженного напряжения на холостом ходу (V.R.D.), что дает возможность его применения в местах с повышенной влажностью, например, в туннелях, резервуарах, колодцах и др. Данная модель оснащена эффективной системой охлаждения, что предотвращает её выход из строя по причине перегрева. Аппарат осуществляет соединение различных металлических заготовок и конструкций методом наплавки штучных электродов диаметром от 1.6 до 5.0 мм.

        Преимущества

        • Сетевой провод для подключения к однофазной сети - 3х 2,5 мм2
        • Диаметр кабелей электрододержателя и заземления – 25 мм2
        • Материал ремня - мягкий нейлон
        • Отключаемая функция VRD
        • Напряжение при включении/отключении VRD - 13/74 В
        • Индикация питания и термозащиты
        • Небольшой вес
        • Высокая мобильность
        • Функция Anti Stick - противодействие залипанию электрода
        • Функция Hot Start - облегчение возбуждения дуги путем подачи кратковременного импульса тока
        • Функция Arc Force - повышает мощность дуги при сварке в сложных условиях короткой дугой
        • Высокое качество сборки
        • Долгий срок службы