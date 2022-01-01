Инвертор сварочный IR 220 V.R.D. (макс.ток 220А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
Арт. fubag_285
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|8.7
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Макс. сварочный ток MMA, А
|220
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Сварочный инвертор FUBAG IR 220 V.R.D. оснащен функцией пониженного напряжения на холостом ходу (V.R.D.), что дает возможность его применения в местах с повышенной влажностью, например, в туннелях, резервуарах, колодцах и др. Данная модель оснащена эффективной системой охлаждения, что предотвращает её выход из строя по причине перегрева. Аппарат осуществляет соединение различных металлических заготовок и конструкций методом наплавки штучных электродов диаметром от 1.6 до 5.0 мм.
Преимущества
- Сетевой провод для подключения к однофазной сети - 3х 2,5 мм2
- Диаметр кабелей электрододержателя и заземления – 25 мм2
- Материал ремня - мягкий нейлон
- Отключаемая функция VRD
- Напряжение при включении/отключении VRD - 13/74 В
- Индикация питания и термозащиты
- Небольшой вес
- Высокая мобильность
- Функция Anti Stick - противодействие залипанию электрода
- Функция Hot Start - облегчение возбуждения дуги путем подачи кратковременного импульса тока
- Функция Arc Force - повышает мощность дуги при сварке в сложных условиях короткой дугой
- Высокое качество сборки
- Долгий срок службы