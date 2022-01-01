Инвертор сварочный Maxcut MC 250

Преимущества

Дополнительные функции для оптимизации сварочного процесса

Стабильное горение дуги

Простое подключение сварочных кабелей

Вентилятор для эффективного охлаждения

Широкий диапазон сварочных токов

Простота эксплуатации и обслуживания

Сварочный инвертор MaxCut MC250 65300250 используется в структуре жилищно-коммунального хозяйства, а также в строительстве для сварки низко- и высокоуглеродистой сталей, нержавеющей стали и чугуна в ручном режиме. Для ускорения и облегчения сварочного процесса данная модель оснащена такими функциями, как антизалипание и горячий старт. Сварочные кабели и наплечный ремень входят в комплект поставки, что избавляет пользователя от дополнительных затрат. Сечение сварочного провода - 16 кв.мм.