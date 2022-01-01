Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Инвертор сварочный Maxcut MC 250
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор сварочный Maxcut MC 250
    Арт. X131102395
    Инвертор сварочный Maxcut MC 250
    Инвертор сварочный Maxcut MC 250
    Инвертор сварочный Maxcut MC 250
    Инвертор сварочный Maxcut MC 250
      Инвертор сварочный Maxcut MC 250
      Инвертор сварочный Maxcut MC 250
      Инвертор сварочный Maxcut MC 250
      Инвертор сварочный Maxcut MC 250

      Инвертор сварочный Maxcut MC 250

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131102395

      Характеристики

      Производитель
      		Maxcut
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. мощность, кВт
      		5.5
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		230
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор MaxCut MC250 65300250 используется в структуре жилищно-коммунального хозяйства, а также в строительстве для сварки низко- и высокоуглеродистой сталей, нержавеющей стали и чугуна в ручном режиме. Для ускорения и облегчения сварочного процесса данная модель оснащена такими функциями, как антизалипание и горячий старт. Сварочные кабели и наплечный ремень входят в комплект поставки, что избавляет пользователя от дополнительных затрат. Сечение сварочного провода - 16 кв.мм.

        Преимущества

        • Дополнительные функции для оптимизации сварочного процесса
        • Стабильное горение дуги
        • Простое подключение сварочных кабелей
        • Вентилятор для эффективного охлаждения
        • Широкий диапазон сварочных токов
        • Простота эксплуатации и обслуживания