Инвертор сварочный Maxcut MC 250
Арт. X131102395
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Макс. мощность, кВт
|5.5
|
Макс. сварочный ток MMA, А
|230
|
Напряжение сети, В
|220
|
Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Сварочный инвертор MaxCut MC250 65300250 используется в структуре жилищно-коммунального хозяйства, а также в строительстве для сварки низко- и высокоуглеродистой сталей, нержавеющей стали и чугуна в ручном режиме. Для ускорения и облегчения сварочного процесса данная модель оснащена такими функциями, как антизалипание и горячий старт. Сварочные кабели и наплечный ремень входят в комплект поставки, что избавляет пользователя от дополнительных затрат. Сечение сварочного провода - 16 кв.мм.
Преимущества
- Дополнительные функции для оптимизации сварочного процесса
- Стабильное горение дуги
- Простое подключение сварочных кабелей
- Вентилятор для эффективного охлаждения
- Широкий диапазон сварочных токов
- Простота эксплуатации и обслуживания