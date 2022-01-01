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Инвертор СВАРОГ ARC 500 (J15)
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор СВАРОГ ARC 500 (J15)
    Арт. 708300
    Инвертор СВАРОГ ARC 500 (J15)

      Инвертор СВАРОГ ARC 500 (J15)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. 708300

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		18.4
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		510
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварог ARC 500 (J15) – профессиональный инверторный сварочный аппарат, с помощью которого можно производить ручную дуговую сварку электродами 1,6-6 мм. Сфера использования данного оборудования – строительные, монтажные, ремонтные работы и так далее – ограничена лишь источником питания: для работы аппарата нужна трехфазная сеть или переносная электростанция мощностью 23 кВт. Выполненный из прочного металла корпус защищает внутренние узлы от механических повреждений, мусора диаметром более 2,5 мм и капель воды. Специальное покрытие плат обеспечивает дополнительную защиту от влаги и перегрева. Охлаждение Сварог ARC 500 (J15) осуществляет встроенный вентилятор, усиленный приток воздуха обеспечивают многочисленные вентиляционные отверстия. Для плавной и точной регулировки сварочного тока в диапазоне 25-510 А имеется потенциометр. Для непрерывного контроля рабочих показателей Сварог ARC 500 (J15) имеются дисплеи. Простое возбуждение дуги, возможность ее форсажа и защита от прилипания к детали способствую созданию ровного шва. Глубокая сварочная ванна сводит к минимуму разбрызгивание металла. Имеется разъем для подключения пульта дистанционного управления. Современная инверторная технология, основанная на применении IGBT транзисторов, делает Сварог ARC 500 (J15) надежным, стабильным и эффективным сварочным аппаратом. Уровень издаваемого сварочным аппаратом шума достаточно невысок, что не причиняет дискомфорта работающей с ним бригаде. Также, он не создает помех в сети и не выходит из строя из-за скачков напряжения. Отличается низким уровнем потерь энергии (КПД достигает 85%) и продолжительным периодом включения (при определенных условиях может достигать 100%). Для более простой транспортировки сварочного аппарата Сварог ARC 500 (J15), вес которого достигает 38 кг, имеются две ручки. Благодаря колесной базе обеспечивается маневренность в пределах объекта.

        Преимущества

        • большая мощность
        • защищенность от механических повреждений
        • устойчивость к пыли и влаге
        • улучшенный теплообмен
        • удобство в эксплуатации
        • управление и контроль рабочих параметров
        • надежность
        • увеличенный срок службы
        • высокий КПД
        • большая ПВ
        • транспортабельность, маневренность