Инвертор СВАРОГ ARC 500 (J15)

Сварог ARC 500 (J15) – профессиональный инверторный сварочный аппарат, с помощью которого можно производить ручную дуговую сварку электродами 1,6-6 мм. Сфера использования данного оборудования – строительные, монтажные, ремонтные работы и так далее – ограничена лишь источником питания: для работы аппарата нужна трехфазная сеть или переносная электростанция мощностью 23 кВт. Выполненный из прочного металла корпус защищает внутренние узлы от механических повреждений, мусора диаметром более 2,5 мм и капель воды. Специальное покрытие плат обеспечивает дополнительную защиту от влаги и перегрева. Охлаждение Сварог ARC 500 (J15) осуществляет встроенный вентилятор, усиленный приток воздуха обеспечивают многочисленные вентиляционные отверстия. Для плавной и точной регулировки сварочного тока в диапазоне 25-510 А имеется потенциометр. Для непрерывного контроля рабочих показателей Сварог ARC 500 (J15) имеются дисплеи. Простое возбуждение дуги, возможность ее форсажа и защита от прилипания к детали способствую созданию ровного шва. Глубокая сварочная ванна сводит к минимуму разбрызгивание металла. Имеется разъем для подключения пульта дистанционного управления. Современная инверторная технология, основанная на применении IGBT транзисторов, делает Сварог ARC 500 (J15) надежным, стабильным и эффективным сварочным аппаратом. Уровень издаваемого сварочным аппаратом шума достаточно невысок, что не причиняет дискомфорта работающей с ним бригаде. Также, он не создает помех в сети и не выходит из строя из-за скачков напряжения. Отличается низким уровнем потерь энергии (КПД достигает 85%) и продолжительным периодом включения (при определенных условиях может достигать 100%). Для более простой транспортировки сварочного аппарата Сварог ARC 500 (J15), вес которого достигает 38 кг, имеются две ручки. Благодаря колесной базе обеспечивается маневренность в пределах объекта.

Преимущества