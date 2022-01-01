Инвертор СВАРОГ ARC 630 (R13)
Арт. X131102241
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. мощность, кВт
|27
|
Макс. сварочный ток MMA, А
|590
|
Напряжение сети, В
|380
|
Мин. сварочный ток MMA, А
|40
- Профессиональный сварочный аппарат ARC 630 (R13) на основе современной инверторной схемы, предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) и ручной аргонодуговой сварки (TIG) на постоянном токе изделий из низкоуглеродистой стали в производственных условиях. Аппарат применяется в таких сферах, как ремонтные работы, монтажи на объектах, на производственных площадках. Могут быть с успехом использованы на любом объекте при наличии трехфазной сети 380 В. Аппарат произведен на базе современной инверторной технологии c использованием мощных MOSFET транзисторов с применением принципа широтно-импульсной модуляции (PWM). Он отличается стабильной, надежной, продолжительной и эффективной работой, портативностью и низким уровнем шума в процессе сварки.
Преимущества
- Обеспечивается легкость возбуждения дуги, низкий уровень разбрызгивания металла, стабильный ток и формирование ровного шва
- Частота переключений вне диапазона слышимости , благодаря чему шумовые помехи практически сходят на нет
- Значительное уменьшение потерь металла на брызги, заметно увеличивает эффективность сварки и уменьшает затраты энергии
- Возможность подключения пульта дистанционного управления