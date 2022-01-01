Инвертор СВАРОГ ARC 630 (R13)

Преимущества

Обеспечивается легкость возбуждения дуги, низкий уровень разбрызгивания металла, стабильный ток и формирование ровного шва

Частота переключений вне диапазона слышимости , благодаря чему шумовые помехи практически сходят на нет

Значительное уменьшение потерь металла на брызги, заметно увеличивает эффективность сварки и уменьшает затраты энергии

Возможность подключения пульта дистанционного управления

Профессиональный сварочный аппарат ARC 630 (R13) на основе современной инверторной схемы, предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) и ручной аргонодуговой сварки (TIG) на постоянном токе изделий из низкоуглеродистой стали в производственных условиях. Аппарат применяется в таких сферах, как ремонтные работы, монтажи на объектах, на производственных площадках. Могут быть с успехом использованы на любом объекте при наличии трехфазной сети 380 В. Аппарат произведен на базе современной инверторной технологии c использованием мощных MOSFET транзисторов с применением принципа широтно-импульсной модуляции (PWM). Он отличается стабильной, надежной, продолжительной и эффективной работой, портативностью и низким уровнем шума в процессе сварки.