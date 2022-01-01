Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Инвертор СВАРОГ ARC 630 (R13)
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор СВАРОГ ARC 630 (R13)
    Арт. X131102241
    Инвертор СВАРОГ ARC 630 (R13)

      Инвертор СВАРОГ ARC 630 (R13)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X131102241

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		27
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		590
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный сварочный аппарат ARC 630 (R13) на основе современной инверторной схемы, предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) и ручной аргонодуговой сварки (TIG) на постоянном токе изделий из низкоуглеродистой стали в производственных условиях. Аппарат применяется в таких сферах, как ремонтные работы, монтажи на объектах, на производственных площадках. Могут быть с успехом использованы на любом объекте при наличии трехфазной сети 380 В. Аппарат произведен на базе современной инверторной технологии c использованием мощных MOSFET транзисторов с применением принципа широтно-импульсной модуляции (PWM). Он отличается стабильной, надежной, продолжительной и эффективной работой, портативностью и низким уровнем шума в процессе сварки.

        Преимущества

        • Обеспечивается легкость возбуждения дуги, низкий уровень разбрызгивания металла, стабильный ток и формирование ровного шва
        • Частота переключений вне диапазона слышимости , благодаря чему шумовые помехи практически сходят на нет
        • Значительное уменьшение потерь металла на брызги, заметно увеличивает эффективность сварки и уменьшает затраты энергии
        • Возможность подключения пульта дистанционного управления