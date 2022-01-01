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Инверторный сварочный аппарат FORWARD 161mini IGBT
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат FORWARD 161mini IGBT
    Арт. X131102254
    Инверторный сварочный аппарат FORWARD 161mini IGBT

      Инверторный сварочный аппарат FORWARD 161mini IGBT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131102254

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. мощность, кВт
      		2.97
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный аппарат Prorab FORWARD 161 mini IGBT - компактный, предназначенный для сварки небольших металлических изделий. В корпусе предусмотрены специальные штекерные входы для быстрого монтажа/ демонтажа кабелей. Прибор оснащен функциями "Горячий старт" и "Антизалипание". Агрегат отличается точностью работ и надежностью, а также малыми габаритами и весом. Основной отличительной чертой является возможность работы при напряжении сети от 165 до 250 вольт.

        Преимущества

        • Легкий поджиг дуги при запуске
        • Антиприлипание электрода
        • Возможность работы при сверхнизком и высоком напряжении
        • Автоматическая защита от перегрева и перегрузок
        • Компактный агрегат