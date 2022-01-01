Инверторный сварочный аппарат FORWARD 161mini IGBT
Арт. X131102254
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. мощность, кВт
|2.97
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Сварочный аппарат Prorab FORWARD 161 mini IGBT - компактный, предназначенный для сварки небольших металлических изделий. В корпусе предусмотрены специальные штекерные входы для быстрого монтажа/ демонтажа кабелей. Прибор оснащен функциями "Горячий старт" и "Антизалипание". Агрегат отличается точностью работ и надежностью, а также малыми габаритами и весом. Основной отличительной чертой является возможность работы при напряжении сети от 165 до 250 вольт.
Преимущества
- Легкий поджиг дуги при запуске
- Антиприлипание электрода
- Возможность работы при сверхнизком и высоком напряжении
- Автоматическая защита от перегрева и перегрузок
- Компактный агрегат