Инверторный сварочный аппарат FORWARD 161mini IGBT

Преимущества

Легкий поджиг дуги при запуске

Антиприлипание электрода

Возможность работы при сверхнизком и высоком напряжении

Автоматическая защита от перегрева и перегрузок

Компактный агрегат

Сварочный аппарат Prorab FORWARD 161 mini IGBT - компактный, предназначенный для сварки небольших металлических изделий. В корпусе предусмотрены специальные штекерные входы для быстрого монтажа/ демонтажа кабелей. Прибор оснащен функциями "Горячий старт" и "Антизалипание". Агрегат отличается точностью работ и надежностью, а также малыми габаритами и весом. Основной отличительной чертой является возможность работы при напряжении сети от 165 до 250 вольт.