Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO ULTIMATE 500 INDUSTRIAL (MIG/MAG+MMA) + сертификат НАКС
Арт. aurora_4142
Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO ULTIMATE 500 INDUSTRIAL (MIG/MAG+MMA) + сертификат НАКС
Арт. aurora_4142
Характеристики
|
Производитель
|
Холостой прогон проволоки
|Нет
|
Сварка алюминия
|Нет
|
Розетка 36 В
|Да
|
Режим импульсной сварки
|Нет
Похожие товары с Степень защиты
- Серия ULTIMATE - это максимально производительные инверторные источники для полуавтоматической сварки MIG/MAG, а также для полноценной сварки MMA во всем диапазоне. Исполнение "декомпакт" с мощным 4-х роликовым выносным подающим механизмом. В стандартной поставке пакет кабелей до подающего механизма - 15 метров, что позволяет максимально расширить рабочую зону каждого сварщика. Простая в настройках панель управления имеет все самые важные функции для качественного исполнения любой производственной задачи. Имеется настраиваемый режим заварки кратера, продувка газом, 4-х тактный режим работы горелки, переключатель смены полярности и т.д. Передовая разработка силовой части на базе модульной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы. Данный аппарат относится к классу индустриальной техники, предназначенной для тяжелого промышленного использования. 100% режим работы на максимальных токах гарантирует стабильную работу сварочного поста при любой загруженности производства. В обычном режиме инвертор имеет отличный запас мощности. Панель управления на источнике:
- регулировка сварочного напряжения заварки кратера;
- регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика;
- регулировка сварочного тока заварки кратера в режиме MIG / регулировка сварочного тока в режиме MMA;
- выбор режима сварки MIG/MAG или MMA;
- включение/выключение режима заварки кратера;
- управление продувкой газом;
- выбор типа используемой проволоки: цельнометаллическая / порошковая;
- выбор диаметра проволоки: 1.0 - 1.2 - 1.6.
- регулировка сварочного тока в соответствии с выбранным диаметром проволоки;
- регулировка сварочного напряжения;
- режим быстрой протяжки проволоки.
- универсальный источник для полуавтоматической сварки MIG/MAG и для ручной дуговой сварки MMA;
- 100% ПВ на максимальном токе, при 40С;
- мощный подающий механизм с пакетом промежуточных кабелей 15м;
- cтабильная продолжительная работа на максимальных токах;
- интуитивно понятная панель управления для точной настройки всех самых важных параметров сварки;
- два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса;
- розетка 36В на задней панели для подключения подогрева газа;
- резьбовые соединения силовых кабелей обеспечивают надежный контакт при продолжительных нагрузках на максимальных токах;
- современная высокоэффективная система воздушного охлаждения;
- FULL BRIGE IGBT: высокая и скорость работы электронных компонентов с небольшим тепловыделением.
- судостроение;
- машиностроение;
- нефтяная, химическая промышленность;
- монтаж металлоконструкций;
- строительство трубопроводов.
- горелка MIG 36KD, 3 метра - 1 шт.
- кабель-коннектор, 15 метров - 1 шт.
- кабель 70mm2, 4 метра - 2 шт.
- зажим на массу 600А - 1 шт.
- держатель электродов 500А - 1шт.
- комплект роликов с V-образной канавкой 1.0-1.2мм; 1.2-1.6мм.
- Источник тока: 780х480х840мм, 68.3 кг.
- Подающий механизм: 710х350х490мм, 17.2кг.
- Пакет соединительных кабелей: 450х280х350мм, 15.5кг.