JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок

Ленточнопильный станок предназначается для аккуратного и точного распила металлических заготовок. Поворотные тиски обеспечивают надежную фиксацию заготовки. Модель имеет простую и понятную панель управления с кнопкой экстренной остановки двигателя в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Массивное основание и значительный вес делают оборудование устойчивым на поверхности во время выполнения работ.