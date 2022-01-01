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JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок
Найти аналог
Ленточные пилы по металлу
    JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок
    Арт. jet_17351
    JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок
    JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок
    JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок
    JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок
    JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок
    JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок
    JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок
      JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок
      JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок
      JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок
      JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок
      JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок
      JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок
      JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок

      JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_17351

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Вес, кг
      		600
      Габариты, мм
      		2245x850x1590
      Размер пильной ленты, мм
      		27x0.9x3320
      Макс. диаметр заготовки, мм
      		300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Ленточнопильный станок предназначается для аккуратного и точного распила металлических заготовок. Поворотные тиски обеспечивают надежную фиксацию заготовки. Модель имеет простую и понятную панель управления с кнопкой экстренной остановки двигателя в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Массивное основание и значительный вес делают оборудование устойчивым на поверхности во время выполнения работ.