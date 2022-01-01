JET MBS-1213CS Ленточнопильный станок
Арт. jet_17351
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|600
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Габариты, мм
|2245x850x1590
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Размер пильной ленты, мм
|27x0.9x3320
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Макс. диаметр заготовки, мм
|300
Ленточнопильный станок предназначается для аккуратного и точного распила металлических заготовок. Поворотные тиски обеспечивают надежную фиксацию заготовки. Модель имеет простую и понятную панель управления с кнопкой экстренной остановки двигателя в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Массивное основание и значительный вес делают оборудование устойчивым на поверхности во время выполнения работ.