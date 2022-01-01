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Клапан термостатический угловой для стальных труб Luxor RS 202 , 1/2, 12022100
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Обратные клапаны
    Клапан термостатический угловой для стальных труб Luxor RS 202 , 1/2, 12022100
    Арт. X1691275851
    Клапан термостатический угловой для стальных труб Luxor RS 202 , 1/2, 12022100

      Клапан термостатический угловой для стальных труб Luxor RS 202 , 1/2, 12022100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691275851

      Характеристики

      Производитель
      		Luxor
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Термостатические вентили thermo tekna используются в системах отопления, где теплоносителем является горячая вода. Термостатический шпиндель обеспечивает возможность предварительной настройки потока. Профильное кольцо в корпусе, выполненное из ацеталя, задает точную величину напора потока через отверстия. Настройка не требует доступа ко внутренней части вентиля. Угловой термостатический вентиль thermo tekna RS 202 выполнен в корпусе из никелированной латуни и имеет защитный колпачок из АВС-пластика. Применяется на стальных трубах.