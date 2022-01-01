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Корпус Джилекс дв.с обмоткой XKJ-110ES 0,75кВт М345
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Корпуса
    Корпус Джилекс дв.с обмоткой XKJ-110ES 0,75кВт М345
    Арт. X3879527
    Корпус Джилекс дв.с обмоткой XKJ-110ES 0,75кВт М345

      Корпус Джилекс дв.с обмоткой XKJ-110ES 0,75кВт М345

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3879527

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Заказать корпус Джилекс дв.с обмоткой xkj-110es 0,75квт м345

        Корпус Джилекс дв.с обмоткой XKJ-110ES 0,75кВт М345 представляет собой деталь, которая предназначена с целью монтажа на смену негодным деталям. Запчасти от торговой марки ДЖИЛЕКС характерны высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после того, как их заменят у вас не будет причин бояться за работоспособность: Корпуса от торговой марки ДЖИЛЕКС могут похвастаться высоким качеством исполнения. Цена, составляющая 4 200 р. на представленную запасную часть вызвана употреблением износостойких компонентов.

        Перед заказом узнайте, совместимы ли выбранные Корпуса с вашей техникой. Вы можете произвести замену самолично, но мы советуем обратиться в фирменный сервисный центр «Бигам»: профессиональные специалисты установят Корпуса в вашу технику.

        Корпус Джилекс дв.с обмоткой XKJ-110ES 0,75кВт М345 у вас есть возможность приобрести на www.bigam.ru выгодно – по цене всего в 4 200 р. Чтобы оформить заказ, свяжитесь с менеджером по бесплатному номеру 8 800 555 69 73. Доставка возможна по РФ. В то же время вы можете забрать заказ самостоятельно из розничного магазина «Бигам» в одном из городов присутствия – услуга предоставляется бесплатно при любой сумме оформленного заказа. Если у вас остались вопросы относительно оформления заказа и замены деталей в нашем центре сервисного обслуживания, обращайтесь по номеру телефона 8 800 555 69 73. У нас корпус Джилекс дв.с обмоткой xkj-110es 0,75квт м345 от проверенных поставщиков или фирмы-изготовителя – торговой марки ДЖИЛЕКС.