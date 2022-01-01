Приобрести корпус Джилекс Джамбо 60/35 нерж. м026 Корпус Джилекс Джамбо 60/35 нерж. М026 представляет собой деталь, которая используется для монтирования на замену износившимся деталям. Запасные части производства торговой марки ДЖИЛЕКС характеризуются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после того, как их заменят можно не переживать за производительность и работоспособность: Корпуса производства ДЖИЛЕКС созданы с опорой на высокие стандарты качества. Цена, составляющая 1 200 руб. на данную запасную часть вызвана употреблением высококлассных компонентов.



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