Купить корпус Makita мотора в сборе 151737-3 Корпус Makita мотора в сборе 151737-3 представляет собой деталь, которая применяется для установки на смену непригодным запчастям. Запасные части от бренда Makita характеризуются устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после того, как их установят у вас не будет поводов переживать за эффективность: Корпуса от торговой марки Makita отвечают высоким стандартам качества. Стоимость, составляющая 1 500 р. на данную комплектующую объясняется использованием износостойких материалов.



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