Приобрести корпус Makita ударника 153581-4
Корпус Makita ударника 153581-4 – это запчасть, которая предназначена для монтажа на смену пришедшим в негодность деталям. Детали производства марки Makita характерны высокой надежностью: после того, как их заменят можно не волноваться за производительность и работоспособность: Корпуса от бренда Makita отвечают высоким стандартам качества. Цена, которая составляет 1 635 руб. на эту комплектующую объясняется употреблением износостойких ресурсов.
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