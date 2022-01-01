Вентиль термостатический угловой Luxor RS 212 1/2 для п/п труб 12122100

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Термостатический вентиль углового типа 12122100 Luxor серии Thermo tekna используется при монтаже радиаторов с трубами из полипропилена и металлопластика. Подходит для соединений типа ТР 95 и ТР 97. Приспособление выполняет роль запорного механизма. Также вентиль может использоваться с термостатической головкой, поддерживая температуру в системе на установленном уровне, что обеспечивает оптимальную теплоотдачу в помещении. Вентиль легко и быстро монтируется, не требуя применения каких-то специализированных инструментов. Конструкция выполнена из латуни, которая не подвергается коррозии, а также химическим и механическим воздействиям, имеет долгий срок эксплуатации. Эстетически-привлекательный вид вентиля позволяет устанавливать его в любом помещении