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Вентиль термостатический угловой Luxor RS 212 1/2 для п/п труб 12122100
Найти аналог
Латунные вентили
    Вентиль термостатический угловой Luxor RS 212 1/2 для п/п труб 12122100
    Арт. X16912758153
    Вентиль термостатический угловой Luxor RS 212 1/2 для п/п труб 12122100

      Вентиль термостатический угловой Luxor RS 212 1/2 для п/п труб 12122100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16912758153

      Характеристики

      Производитель
      		Luxor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. рабочая температура, °С
      		120
      Вид
      		угловой кран
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Термостатический вентиль углового типа 12122100 Luxor серии Thermo tekna используется при монтаже радиаторов с трубами из полипропилена и металлопластика. Подходит для соединений типа ТР 95 и ТР 97. Приспособление выполняет роль запорного механизма. Также вентиль может использоваться с термостатической головкой, поддерживая температуру в системе на установленном уровне, что обеспечивает оптимальную теплоотдачу в помещении. Вентиль легко и быстро монтируется, не требуя применения каких-то специализированных инструментов. Конструкция выполнена из латуни, которая не подвергается коррозии, а также химическим и механическим воздействиям, имеет долгий срок эксплуатации. Эстетически-привлекательный вид вентиля позволяет устанавливать его в любом помещении

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы