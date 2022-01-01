Паронитовая прокладка для газа MasterProf ИС.130392, 1/2", 10 шт.

Паронитовая прокладка для газа MasterProf ИС.130392 - наиболее часто применяется для герметизации стыков в трубах отопления и водоснабжения, насосах различного назначения, а также в системах газоснабжения. В частности, паронитовая прокладка размером 1/2" устанавливается между газовым баллоном и регулятором давления баллонов РДСГ 1-1,2 (Лягушка), квартирный счетчик газа, для герметизации соединения между манометрам (термоманометром) и краном для манометра или демпферной трубкой. Одним из главных преимуществ прокладок из паронита является то, что они выдерживают давление до 64 бар и температуру до +450°С. Паронитовые прокладки очень устойчивы к резким перепадам давления и температуры в системе.