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Паронитовая прокладка для газа MasterProf ИС.130392, 1/2", 10 шт.
40 ₽
Прокладки для радиаторов отопления
    Паронитовая прокладка для газа MasterProf ИС.130392, 1/2", 10 шт.
    Арт. О00000041492
    Паронитовая прокладка для газа MasterProf ИС.130392, 1/2", 10 шт.
    Паронитовая прокладка для газа MasterProf ИС.130392, 1/2", 10 шт.
    Паронитовая прокладка для газа MasterProf ИС.130392, 1/2", 10 шт.
    Паронитовая прокладка для газа MasterProf ИС.130392, 1/2", 10 шт.
    Паронитовая прокладка для газа MasterProf ИС.130392, 1/2", 10 шт.
      Паронитовая прокладка для газа MasterProf ИС.130392, 1/2", 10 шт.
      Паронитовая прокладка для газа MasterProf ИС.130392, 1/2", 10 шт.
      Паронитовая прокладка для газа MasterProf ИС.130392, 1/2", 10 шт.
      Паронитовая прокладка для газа MasterProf ИС.130392, 1/2", 10 шт.
      Паронитовая прокладка для газа MasterProf ИС.130392, 1/2", 10 шт.

      Паронитовая прокладка для газа MasterProf ИС.130392, 1/2", 10 шт.

      40 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041492

      Характеристики

      Производитель
      		MasterProf
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		прокладка
      Материал
      		паронит
      Все характеристики
      40 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Паронитовая прокладка для газа MasterProf ИС.130392 - наиболее часто применяется для герметизации стыков в трубах отопления и водоснабжения, насосах различного назначения, а также в системах газоснабжения. В частности, паронитовая прокладка размером 1/2" устанавливается между газовым баллоном и регулятором давления баллонов РДСГ 1-1,2 (Лягушка), квартирный счетчик газа, для герметизации соединения между манометрам (термоманометром) и краном для манометра или демпферной трубкой. Одним из главных преимуществ прокладок из паронита является то, что они выдерживают давление до 64 бар и температуру до +450°С. Паронитовые прокладки очень устойчивы к резким перепадам давления и температуры в системе.