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Мембрана гидроаккумулятора Belamos, 24 л
5.0
2
378 ₽
Для насосов и насосных станций
    Мембрана гидроаккумулятора Belamos, 24 л
    Арт. X16945162
    5.0
    2
    Мембрана гидроаккумулятора Belamos, 24 л

      Мембрана гидроаккумулятора Belamos, 24 л

      378 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16945162
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Тип
      		мембрана гидроаккумулятора
      Материал
      		бутиловая резина
      Все характеристики
      378 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мембрана гидроаккумулятора Belamos 18-24лМембраны являются неотъемлемой частью гидроаккумуляторов. Их основное назначение — разделение гидроаккумулятора на две камеры: водяную и воздушную.Принцип действия: в пустом гидроаккумуляторе мембрана заполняет все свободное пространство, при поступлении воды в гидроаккумулятор мембрана сжимается, давление в ней увеличивается. При открытии крана мембрана выталкивает воду обратно в водопровод.