Мембрана гидроаккумулятора Belamos, 24 л
Арт. X16945162
Характеристики
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Производитель
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Тип
|мембрана гидроаккумулятора
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Материал
|бутиловая резина
- Мембрана гидроаккумулятора Belamos 18-24лМембраны являются неотъемлемой частью гидроаккумуляторов. Их основное назначение — разделение гидроаккумулятора на две камеры: водяную и воздушную.Принцип действия: в пустом гидроаккумуляторе мембрана заполняет все свободное пространство, при поступлении воды в гидроаккумулятор мембрана сжимается, давление в ней увеличивается. При открытии крана мембрана выталкивает воду обратно в водопровод.