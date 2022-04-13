Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Подставка для плиткорезного станка DeWalt D240001
5.0
1
Найти аналог
Для камнеобрабатывающих станков
    Подставка для плиткорезного станка DeWalt D240001
    Арт. Х10660338
    5.0
    1
    Подставка для плиткорезного станка DeWalt D240001

      Подставка для плиткорезного станка DeWalt D240001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х10660338
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		подставка
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Подставка DeWalt D240001 предусмотрена для установки и закрепления на ней плиткорезного станка Dewalt D24000. Необходима для достижения удобной высоты для оператора при выполнении отрезных операций. Совместим с 10-дюймовыми пилами для мокрой плитки D24000 и D36000.

        Преимущества

        • Рассчитана на вес станка и возможные при его работе вибрации
        • Складная конструкция обеспечивает мобильность и простоту транспортировки
        • Регулируется в четырех положениях по высоте для индивидуальной настройки пользователем
        • Прочная цельнометаллическая конструкция обеспечивает долговечность
        • Вес 9,6 кг