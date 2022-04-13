Подставка для плиткорезного станка DeWalt D240001

Преимущества

Рассчитана на вес станка и возможные при его работе вибрации

Складная конструкция обеспечивает мобильность и простоту транспортировки



Регулируется в четырех положениях по высоте для индивидуальной настройки пользователем

Прочная цельнометаллическая конструкция обеспечивает долговечность

Вес 9,6 кг

Подставка DeWalt D240001 предусмотрена для установки и закрепления на ней плиткорезного станка Dewalt D24000. Необходима для достижения удобной высоты для оператора при выполнении отрезных операций. Совместим с 10-дюймовыми пилами для мокрой плитки D24000 и D36000.