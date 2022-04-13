Подставка для плиткорезного станка DeWalt D240001
Арт. Х10660338
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|США
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Тип
|подставка
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Материал
|металл
- Подставка DeWalt D240001 предусмотрена для установки и закрепления на ней плиткорезного станка Dewalt D24000. Необходима для достижения удобной высоты для оператора при выполнении отрезных операций. Совместим с 10-дюймовыми пилами для мокрой плитки D24000 и D36000.
Преимущества
- Рассчитана на вес станка и возможные при его работе вибрации
- Складная конструкция обеспечивает мобильность и простоту транспортировки
- Регулируется в четырех положениях по высоте для индивидуальной настройки пользователем
- Прочная цельнометаллическая конструкция обеспечивает долговечность
- Вес 9,6 кг