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Полуавтомат Panther 152
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Полуавтомат Panther 152
    Арт. 709161

      Полуавтомат Panther 152

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 709161

      Характеристики

      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Наличие сетевой вилки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочный полуавтомат HELVI PANTHER 152 GAS-NO GAS 99405021 служит для соединения металлических заготовок в среде защитного газа или без газа. Благодаря колесам модель отличается мобильностью, что актуально в условиях значительных площадей автомастерской или цеха. Прочный корпус надежно защищает внутренние узлы и детали от повреждений при случайных механических воздействиях. Устройство полностью готово к работе, для этого имеется все необходимое в комплекте.

        Преимущества

        • Удобная транспортировка. Ручка эргономичной формы способствует легкой и удобной транспортировке сварочного полуавтомата с одного рабочего места на другое
        • Воздушное охлаждение внутренних узлов
        • Работы ведутся на постоянном токе
        • Максимальный вес катушки - 5 кг
        • Пластиковый подающий механизм на два рулона