Полуавтомат Panther 152

Преимущества

Удобная транспортировка. Ручка эргономичной формы способствует легкой и удобной транспортировке сварочного полуавтомата с одного рабочего места на другое

Воздушное охлаждение внутренних узлов

Работы ведутся на постоянном токе

Максимальный вес катушки - 5 кг

Пластиковый подающий механизм на два рулона

Сварочный полуавтомат HELVI PANTHER 152 GAS-NO GAS 99405021 служит для соединения металлических заготовок в среде защитного газа или без газа. Благодаря колесам модель отличается мобильностью, что актуально в условиях значительных площадей автомастерской или цеха. Прочный корпус надежно защищает внутренние узлы и детали от повреждений при случайных механических воздействиях. Устройство полностью готово к работе, для этого имеется все необходимое в комплекте.