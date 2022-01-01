Полуавтомат Panther 152
Арт. 709161
Характеристики
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
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Наличие сетевой вилки
|Нет
- Сварочный полуавтомат HELVI PANTHER 152 GAS-NO GAS 99405021 служит для соединения металлических заготовок в среде защитного газа или без газа. Благодаря колесам модель отличается мобильностью, что актуально в условиях значительных площадей автомастерской или цеха. Прочный корпус надежно защищает внутренние узлы и детали от повреждений при случайных механических воздействиях. Устройство полностью готово к работе, для этого имеется все необходимое в комплекте.
Преимущества
- Удобная транспортировка. Ручка эргономичной формы способствует легкой и удобной транспортировке сварочного полуавтомата с одного рабочего места на другое
- Воздушное охлаждение внутренних узлов
- Работы ведутся на постоянном токе
- Максимальный вес катушки - 5 кг
- Пластиковый подающий механизм на два рулона