Полуавтомат сварочный TELMIG-203/2 (Италия)
Арт. X131101224
Характеристики
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
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Наличие сетевой вилки
|Нет
- Сварочный полуавтомат TELMIG 203/2 TURBO 230-400V – предназначен для полуавтоматической сварки проволокой MIG-MAG с газом точечной сварки, с электронным регулированием времени точечной сварки. Имеет термостатическую защиту. Применяется для сварки таких материалов, как сталь, нержавеющая сталь и алюминий. Поставляется с комплектом для сварки проволокой в среде защитных газов.
Проволока в катушках 15 кг.
Преимущества
- Горелка с евроразъемом
- Ручка и колеса для перемещения
- Проста и надежность в работе
- Родина бренда, страна-изготовитель: Италия