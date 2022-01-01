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Полуавтомат сварочный TELMIG-203/2 (Италия)
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Полуавтомат сварочный TELMIG-203/2 (Италия)
    Арт. X131101224

      Полуавтомат сварочный TELMIG-203/2 (Италия)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131101224

      Характеристики

      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Наличие сетевой вилки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочный полуавтомат TELMIG 203/2 TURBO 230-400V – предназначен для полуавтоматической сварки проволокой MIG-MAG с газом точечной сварки, с электронным регулированием времени точечной сварки. Имеет термостатическую защиту. Применяется для сварки таких материалов, как сталь, нержавеющая сталь и алюминий. Поставляется с комплектом для сварки проволокой в среде защитных газов.
        Проволока в катушках 15 кг.

        Преимущества

        • Горелка с евроразъемом
        • Ручка и колеса для перемещения
        • Проста и надежность в работе
        • Родина бренда, страна-изготовитель: Италия