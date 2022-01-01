Полуавтомат сварочный TELMIG-203/2 (Италия)

Преимущества

Горелка с евроразъемом

Ручка и колеса для перемещения

Проста и надежность в работе

Родина бренда, страна-изготовитель: Италия

Сварочный полуавтомат TELMIG 203/2 TURBO 230-400V – предназначен для полуавтоматической сварки проволокой MIG-MAG с газом точечной сварки, с электронным регулированием времени точечной сварки. Имеет термостатическую защиту. Применяется для сварки таких материалов, как сталь, нержавеющая сталь и алюминий. Поставляется с комплектом для сварки проволокой в среде защитных газов.Проволока в катушках 15 кг.