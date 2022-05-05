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Сварочный пруток присадочный Esab OK TIGROD 12.60 1.6мм(аналог СВ08Г2С) 10 кг
5.0
2
940 ₽
Присадочные прутки
    Сварочный пруток присадочный Esab OK TIGROD 12.60 1.6мм(аналог СВ08Г2С) 10 кг
    Арт. 720479
    5.0
    2
    Сварочный пруток присадочный Esab OK TIGROD 12.60 1.6мм(аналог СВ08Г2С) 10 кг

      Сварочный пруток присадочный Esab OK TIGROD 12.60 1.6мм(аналог СВ08Г2С) 10 кг

      940 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 720479
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Швеция
      Длина, мм
      		1000
      Относительное удлинение, %
      		26
      Все характеристики
      940 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Омедненный сварочный пруток, предназначенный для аргонодуговой сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 460 МПа. В сравнении с OK Tigrod 12.60, данный пруток более легирован Mn и Si, что придает наплавленному металлу более высокую прочность, а также снижается склонность к образованию пор при сварке по загрязненным кромкам. Кроме того, повышенное содержание кремния придает расплавленному металлу ванны большую жидкотекучесть, благодаря чему поверхность наплавленного валика формируется более гладкой с плавным переходом от основного металла к шву.
        Внимание, изображение товара может отличаться от реального! Верные параметры указаны в технических характеристиках товара.

        Преимущества

        • Удобство и простота использования
        • Долговечность сварного шва