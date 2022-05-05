Сварочный пруток присадочный Esab OK TIGROD 12.60 1.6мм(аналог СВ08Г2С) 10 кг
Арт. 720479
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Швеция
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Длина, мм
|1000
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Относительное удлинение, %
|26
- Омедненный сварочный пруток, предназначенный для аргонодуговой сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 460 МПа. В сравнении с OK Tigrod 12.60, данный пруток более легирован Mn и Si, что придает наплавленному металлу более высокую прочность, а также снижается склонность к образованию пор при сварке по загрязненным кромкам. Кроме того, повышенное содержание кремния придает расплавленному металлу ванны большую жидкотекучесть, благодаря чему поверхность наплавленного валика формируется более гладкой с плавным переходом от основного металла к шву.
Внимание, изображение товара может отличаться от реального! Верные параметры указаны в технических характеристиках товара.
Преимущества
- Удобство и простота использования
- Долговечность сварного шва