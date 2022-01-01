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Радиатор маслянный IGC NR-11 2.5кВт
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Масляные радиаторы
    Радиатор маслянный IGC NR-11 2.5кВт
    Арт. 70423983
    Радиатор маслянный IGC NR-11 2.5кВт

      Радиатор маслянный IGC NR-11 2.5кВт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70423983

      Характеристики

      Производитель
      		IGC
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Способ установки
      		напольный
      Особенности
      		термостат, защита от перегрева, регулировка мощности
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Масляный радиатор IGC NR-11 рассчитан для обогрева помещений до 25 кв.м. Подойдет как для работы дома, так и в офисных помещениях. 

        Преимущества

        • Отделение для шнура
        • Колеса для перемещения
        • Ручка для перемещения
        • Регулировка мощности
        • Выключатель со световым индикатором
        • Термостат
        • Защита от мороза
        • Отключение при перегреве