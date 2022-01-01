Радиатор маслянный IGC NR-11 2.5кВт

Преимущества

Отделение для шнура

Колеса для перемещения

Ручка для перемещения

Регулировка мощности

Выключатель со световым индикатором

Термостат

Защита от мороза

Отключение при перегреве

Масляный радиатор IGC NR-11 рассчитан для обогрева помещений до 25 кв.м. Подойдет как для работы дома, так и в офисных помещениях.