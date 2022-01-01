Радиатор маслянный IGC NR-11 2.5кВт
Арт. 70423983
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Способ установки
|напольный
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Особенности
|термостат, защита от перегрева, регулировка мощности
- Масляный радиатор IGC NR-11 рассчитан для обогрева помещений до 25 кв.м. Подойдет как для работы дома, так и в офисных помещениях.
Преимущества
- Отделение для шнура
- Колеса для перемещения
- Ручка для перемещения
- Регулировка мощности
- Выключатель со световым индикатором
- Термостат
- Защита от мороза
- Отключение при перегреве