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В этой категории Бигам предлагает широкий ассортимент устройств для обогрева воздуха. Каждая из представленных в списке отопительных приборов модель обладает высокими функциональными характеристиками, мобильна и защищена от замерзания, поэтому пригодна для использования и в жилых, и в промышленных помещениях.