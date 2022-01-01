Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Радиатор масляный TIMBERK TOR 21.2009 BC
Найти аналог
Масляные радиаторы
    Радиатор масляный TIMBERK TOR 21.2009 BC
    Арт. 70423990
    Радиатор масляный TIMBERK TOR 21.2009 BC

      Радиатор масляный TIMBERK TOR 21.2009 BC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70423990

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Вес, кг
      		8.7
      Колеса для перемещения
      		Нет
      Влагозащитный корпус
      		Нет
      Встроенный тепловентилятор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Масляный обогреватель Timberk TOR 21.2009 BC выполнен в молочно-белом цвете. Три ступени мощности позволяют выбрать оптимальный режим обогрева. Для удобства хранения и передвижения обогревателя по комнате предусмотрены опорные ножки и устройство для намотки кабеля. Предусмотрена защита от перегрева и утечки масла.

        Преимущества

        • Классический тип секций и элегантный дизайн
        • Колесики для перемещения и устройство для намотки сетевого шнура
        • Три ступени мощности нагрева
        • Встроенный регулируемый термостат
        • Механизм защиты от перегрева и замерзания
        • Длина кабеля - 1,5 метра
        • Технология STEEL SAFETY - исключает утечку масла и обеспечивает надежность масляного радиатора Timberk TOR 21.2009 BC
        • Особый цвет секций радиатора - молочно-белый