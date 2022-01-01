Радиатор масляный TIMBERK TOR 21.2009 BC
Арт. 70423990
Характеристики
- Масляный обогреватель Timberk TOR 21.2009 BC выполнен в молочно-белом цвете. Три ступени мощности позволяют выбрать оптимальный режим обогрева. Для удобства хранения и передвижения обогревателя по комнате предусмотрены опорные ножки и устройство для намотки кабеля. Предусмотрена защита от перегрева и утечки масла.
Преимущества
- Классический тип секций и элегантный дизайн
- Колесики для перемещения и устройство для намотки сетевого шнура
- Три ступени мощности нагрева
- Встроенный регулируемый термостат
- Механизм защиты от перегрева и замерзания
- Длина кабеля - 1,5 метра
- Технология STEEL SAFETY - исключает утечку масла и обеспечивает надежность масляного радиатора Timberk TOR 21.2009 BC
- Особый цвет секций радиатора - молочно-белый