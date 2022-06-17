Бытовая система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А DN 25 НД (природный газ+оксид углерода)

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А предназначена для непрерывного автоматического контроля содержания опасных концентраций углеводородного газа (природного – по ГОСТ 5542-87, или метана СН4), и/или оксида углерода (угарного газа, СО) в атмосфере помещений потребителей газа. Выдачи световой и звуковой сигнализации в случае возникновения в контролируемом помещении концентрации газа. Перекрытия трубопровода подачи газа клапаном газовым запорным при аварийной ситуации.

