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Бытовая система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А DN 25 НД (природный газ+оксид углерода)
5.0
3
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Для котлов
    Бытовая система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А DN 25 НД (природный газ+оксид углерода)
    Арт. X130537
    5.0
    3
    Бытовая система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А DN 25 НД (природный газ+оксид углерода)

      Бытовая система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А DN 25 НД (природный газ+оксид углерода)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X130537
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		ЦИТ-Плюс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А предназначена для непрерывного автоматического контроля содержания опасных концентраций углеводородного газа (природного – по ГОСТ 5542-87, или метана СН4), и/или оксида углерода (угарного газа, СО) в атмосфере помещений потребителей газа. Выдачи световой и звуковой сигнализации в случае возникновения в контролируемом помещении концентрации газа. Перекрытия трубопровода подачи газа клапаном газовым запорным при аварийной ситуации.