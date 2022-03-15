Сиденье для унитаза Santek АНИМО WH106914

Сиденье для унитаза Анимо WH106914 это практичное приспособление, устанавливаемое на унитаз с целью обеспечить комфортную эксплуатацию санузла. Модель WH106914 обладает эргономичной формой, универсальной для большинства видов унитазов. Изготовленные из материала на основе пластмассы, крышки сиденья для унитазов Santek отличаются способностью быстро нагреваться, не впитывать запахи, и долго оставаться чистыми. Они крепятся надежно как на напольные, так и навесные унитазы, не скользят на керамических и фарфоровых чашах, и долго служат. К тому же, сиденье для унитаза Сантек Анимо будет легко мыть обычным жидким средством на мыльной основе. Купить сиденье для унитаза Santek можно для использования в доме, квартире, на производстве или в офисе.

Преимущества сиденья для унитаза Santek:

Надежное;

Практичное;

Герметичное;

Удобное.

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