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Сиденье для унитаза Santek АНИМО WH106914
5.0
2
2 330 ₽
Сиденья для унитазов
    Сиденье для унитаза Santek АНИМО WH106914
    Арт. X1691090101169
    5.0
    2
    Сиденье для унитаза Santek АНИМО WH106914
    Сиденье для унитаза Santek АНИМО WH106914
      Сиденье для унитаза Santek АНИМО WH106914
      Сиденье для унитаза Santek АНИМО WH106914

      Сиденье для унитаза Santek АНИМО WH106914

      2 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691090101169
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Santek
      Тип
      		крышка-сиденье для унитаза
      Длина, мм
      		430
      Цвет
      		белый
      Материал
      		дюропласт
      Все характеристики
      2 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Сиденье для унитаза Анимо WH106914 это практичное приспособление, устанавливаемое на унитаз с целью обеспечить комфортную эксплуатацию санузла. Модель WH106914 обладает эргономичной формой, универсальной для большинства видов унитазов. Изготовленные из материала на основе пластмассы, крышки сиденья для унитазов Santek отличаются способностью быстро нагреваться, не впитывать запахи, и долго оставаться чистыми. Они крепятся надежно как на напольные, так и навесные унитазы, не скользят на керамических и фарфоровых чашах, и долго служат. К тому же, сиденье для унитаза Сантек Анимо будет легко мыть обычным жидким средством на мыльной основе. Купить сиденье для унитаза Santek можно для использования в доме, квартире, на производстве или в офисе.

        Преимущества сиденья для унитаза Santek:

        • Надежное;
        • Практичное;
        • Герметичное;
        • Удобное.

        Комплектация:

        • Сиденье с крышкой;
        • Крепежи;
        • Упаковка.