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Сопло керамическое цилиндрическое (16х50 мм; М27х1.5) Агни СВ000010525
5.0
2
239 ₽
Сопла
    Сопло керамическое цилиндрическое (16х50 мм; М27х1.5) Агни СВ000010525
    Арт. 709425
    5.0
    2
    Сопло керамическое цилиндрическое (16х50 мм; М27х1.5) Агни СВ000010525

      Сопло керамическое цилиндрическое (16х50 мм; М27х1.5) Агни СВ000010525

      239 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 709425
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Агни
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      239 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сопло керамическое цилиндрическое (16х50 мм; М27х1.5) Агни СВ000010525 - предназначено для формирования равномерного потока защитного газа при ручной аргонодуговой сварке методом TIG.

        Преимущества

        • Сопло – это канал поперечного переменного сечения, предназначен для разгона потока газов или жидкостей до заданной скорости либо для придания ему необходимого направления. Чаще всего сопло представляет собой конический или цилиндрический патрубок, к одному концу которого подсоединен источник газа или жидкости