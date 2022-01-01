Сопло СВАРОГ 9,5мм (TS 9-20-24-25) №6 IGS0069
Арт. X131104170
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло Ø9.5 (TS 9-20-24-25) №6 является основной расходной частью горелок TS 9, TS 20, TS 25, TS 17, TS 18, TS 26, их модификаций и аналогов. Отвечает за регулировку газового охвата. Данное сопло предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты сварочной ванны от окружающей среды. Используется при стандартных условиях выполнения работ.
Преимущества
- Износостойкость
- Надежность