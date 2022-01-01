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Сопло СВАРОГ 9,5мм (TS 9-20-24-25) №6 IGS0069
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Сопла
    Сопло СВАРОГ 9,5мм (TS 9-20-24-25) №6 IGS0069
    Арт. X131104170
    Сопло СВАРОГ 9,5мм (TS 9-20-24-25) №6 IGS0069

      Сопло СВАРОГ 9,5мм (TS 9-20-24-25) №6 IGS0069

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131104170

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сопло Ø9.5 (TS 9-20-24-25) №6  является основной расходной частью горелок TS 9, TS 20, TS 25, TS 17, TS 18, TS 26, их модификаций и аналогов. Отвечает за регулировку газового охвата. Данное сопло предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты сварочной ванны от окружающей среды. Используется при стандартных условиях выполнения работ.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Надежность