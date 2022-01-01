Сопло СВАРОГ 9,5мм (TS 9-20-24-25) №6 IGS0069

Преимущества

Износостойкость

Надежность

Сопло Ø9.5 (TS 9-20-24-25) №6 является основной расходной частью горелок TS 9, TS 20, TS 25, TS 17, TS 18, TS 26, их модификаций и аналогов. Отвечает за регулировку газового охвата. Данное сопло предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты сварочной ванны от окружающей среды. Используется при стандартных условиях выполнения работ.