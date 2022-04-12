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Сопло газовая линза (19.5 мм) для TIG-горелок Сварог IGS0081
4.5
2
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Сопла
    Сопло газовая линза (19.5 мм) для TIG-горелок Сварог IGS0081
    Арт. X131104198
    4.5
    2
    Сопло газовая линза (19.5 мм) для TIG-горелок Сварог IGS0081

      Сопло газовая линза (19.5 мм) для TIG-горелок Сварог IGS0081

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131104198
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		газовая линза
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сопло газовая линза (19.5 мм) для TIG-горелок Сварог IGS0081 - предназначено для формирования равномерного потока защитного газа при ручной аргонодуговой сварке методом TIG. Изготовлено из керамики высокого качества, что способствует большому сроку службы сопла, не смотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом. 

        Преимущества

        • Данное сопло керамическое №10 подходит для горелок TS 17, TS 18, TS 26
        • Диаметр сопла 19.5 мм
        • Длина - 42 мм