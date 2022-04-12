Сопло газовая линза (19.5 мм) для TIG-горелок Сварог IGS0081
Арт. X131104198
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|газовая линза
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Удлиненное
|Нет
- Сопло газовая линза (19.5 мм) для TIG-горелок Сварог IGS0081 - предназначено для формирования равномерного потока защитного газа при ручной аргонодуговой сварке методом TIG. Изготовлено из керамики высокого качества, что способствует большому сроку службы сопла, не смотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.
Преимущества
- Данное сопло керамическое №10 подходит для горелок TS 17, TS 18, TS 26
- Диаметр сопла 19.5 мм
- Длина - 42 мм