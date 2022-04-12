Сопло газовая линза (19.5 мм) для TIG-горелок Сварог IGS0081 - предназначено для формирования равномерного потока защитного газа при ручной аргонодуговой сварке методом TIG. Изготовлено из керамики высокого качества, что способствует большому сроку службы сопла, не смотря на постоянное взаимодействие с раскаленным металлом.

Преимущества