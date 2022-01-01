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Станок ленточнопильный ручной с гидроразгрузкой Pilous ARG 300 Plus F
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Ленточные пилы по металлу
    Станок ленточнопильный ручной с гидроразгрузкой Pilous ARG 300 Plus F
    Арт. stalex_7035
    Станок ленточнопильный ручной с гидроразгрузкой Pilous ARG 300 Plus F

      Станок ленточнопильный ручной с гидроразгрузкой Pilous ARG 300 Plus F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_7035

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Вес, кг
      		540
      Габариты, мм
      		1600х950х1600
      Высота стола, мм
      		915
      Размер пильной ленты, мм
      		27x0.9х3150
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный ленточнопильный станок, предназначен, в основном, для использования в условиях серийного производства, а так же в металлообрабатывающих мастерских и ремонтных цехах производств. Ленточное полотно размерами 27х0.9 представлено на рынке широкой номенклатурой и позволяет обрабатывать огромный спектр материалов, включая нержавеющие и инструментальные стали. Подъем рамы осуществляется вручную, рабочая подача производится под тяжестью собственного веса рамы с возможностью простого регулирования дроссельного клапана подающего гидроцилиндра. После окончания пропила привод пилы автоматически останавливается. Для облегчения подъема рамы, станок оснащен пружинной системой с возможностью регулировки натяжения для изменения усилия необходимого для подъема и опускания рамы. Основные элементы:
        • Плавная регулировка угла реза в диапазоне от 0 до 60 (модификация Plus: -45 далее 0 до 60) при фиксированном положении заготовки;
        • Основные компоненты конструкции станка выполнены из отливок из серого чугуна, что повышает виброустойчивость станка;
        • Современный дизайн рамы позволяет распиливать заготовки больших размеров;
        • Простая установка и фиксация угла поворота рамы по угловой шкале;
        • Массивные быстрозажимные тиски для простого и надежного крепления заготовки;
        • Использование в станке шкивов большого диаметра и трехсторонних твердосплавных направляющих пилы увеличивает многократно стойкость инструмента и точность распила;
        • Надежная конструкция узлов станка и использование зарекомендовавших себя комплектующих гарантируют долгий срок исправной работы.
        • Бесшумный привод пилы с необслуживаемым червячным мотором-редуктором;
        • F – привод частотного регулирования вращения позволяет плавно регулировать скорость резания от 15 до 90 м/мин, многократно увеличивая точность реза и стойкость ленточной пилы;
        • Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих, бак и помпа СОЖ размещены внутри тумбы станка;
        • Система контроля натяжения полотна и автоматическое отключение в случае разрыва;
        • Удобное и простое управление станком с эргономичной панели, закрепленной на тумбе станка;
        • Упор для выставления заготовок со шкалой, длинной 500 мм в базовой комплектации. Предусмотренное конструкцией «свисание» отрезаемой части заготовки предотвращает заклинивание пилы в материале.
        Процесс пиления:
        • Точность движения ленты обеспечивается за счет твердосплавных направляющих пластин и роликовых подшипников.
        • Регулировка угла поворота вдоль шкалы.
        • Регулируемая подача СОЖ в зону резания.
        Дополнительные опции:
        • Прижимы для пакетной резки.
        • Биметаллические или твердосплавные ленточные пилы.
        • Эмульсия (СОЖ).
        • Рольганги приемные и подающие длиной от 1.5 до 6 м.