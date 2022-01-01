Станок ленточнопильный ручной с гидроразгрузкой Pilous ARG 300 Plus F

Плавная регулировка угла реза в диапазоне от 0 до 60 (модификация Plus: -45 далее 0 до 60) при фиксированном положении заготовки;

Основные компоненты конструкции станка выполнены из отливок из серого чугуна, что повышает виброустойчивость станка;

Современный дизайн рамы позволяет распиливать заготовки больших размеров;

Простая установка и фиксация угла поворота рамы по угловой шкале;

Массивные быстрозажимные тиски для простого и надежного крепления заготовки;

Использование в станке шкивов большого диаметра и трехсторонних твердосплавных направляющих пилы увеличивает многократно стойкость инструмента и точность распила;

Надежная конструкция узлов станка и использование зарекомендовавших себя комплектующих гарантируют долгий срок исправной работы.

Бесшумный привод пилы с необслуживаемым червячным мотором-редуктором;

F – привод частотного регулирования вращения позволяет плавно регулировать скорость резания от 15 до 90 м/мин, многократно увеличивая точность реза и стойкость ленточной пилы;

Высокопроизводительный насос подачи СОЖ и возможность независимого регулирования потока на обоих направляющих, бак и помпа СОЖ размещены внутри тумбы станка;

Система контроля натяжения полотна и автоматическое отключение в случае разрыва;

Удобное и простое управление станком с эргономичной панели, закрепленной на тумбе станка;

Упор для выставления заготовок со шкалой, длинной 500 мм в базовой комплектации. Предусмотренное конструкцией «свисание» отрезаемой части заготовки предотвращает заклинивание пилы в материале.

Точность движения ленты обеспечивается за счет твердосплавных направляющих пластин и роликовых подшипников.

Регулировка угла поворота вдоль шкалы.

Регулируемая подача СОЖ в зону резания.

Прижимы для пакетной резки.

Биметаллические или твердосплавные ленточные пилы.

Эмульсия (СОЖ).

Рольганги приемные и подающие длиной от 1.5 до 6 м.

Универсальный ленточнопильный станок, предназначен, в основном, для использования в условиях серийного производства, а так же в металлообрабатывающих мастерских и ремонтных цехах производств. Ленточное полотно размерами 27х0.9 представлено на рынке широкой номенклатурой и позволяет обрабатывать огромный спектр материалов, включая нержавеющие и инструментальные стали. Подъем рамы осуществляется вручную, рабочая подача производится под тяжестью собственного веса рамы с возможностью простого регулирования дроссельного клапана подающего гидроцилиндра. После окончания пропила привод пилы автоматически останавливается. Для облегчения подъема рамы, станок оснащен пружинной системой с возможностью регулировки натяжения для изменения усилия необходимого для подъема и опускания рамы. Основные элементы:Процесс пиления:Дополнительные опции: