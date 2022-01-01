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Нож мульчирующий для газонокосилок Combi 55 SQ / 55 SQ B / 55 SVQ H / 55 SVEQ H Stiga 181004464/0, 52.5 см
1 870 ₽
Для газонокосилок
    Нож мульчирующий для газонокосилок Combi 55 SQ / 55 SQ B / 55 SVQ H / 55 SVEQ H Stiga 181004464/0, 52.5 см
    Арт. УСЦ00004786
    Нож мульчирующий для газонокосилок Combi 55 SQ / 55 SQ B / 55 SVQ H / 55 SVEQ H Stiga 181004464/0, 52.5 см

      Нож мульчирующий для газонокосилок Combi 55 SQ / 55 SQ B / 55 SVQ H / 55 SVEQ H Stiga 181004464/0, 52.5 см

      1 870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. УСЦ00004786

      Характеристики

      Производитель
      		Stiga
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип оборудования
      		нож для газонокосилки
      Длина ножа, мм
      		525
      Все характеристики
      1 870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить