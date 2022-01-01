Нож мульчирующий для газонокосилок Combi 55 SQ / 55 SQ B / 55 SVQ H / 55 SVEQ H Stiga 181004464/0, 52.5 см

Нож мульчирующий для газонокосилок Combi 55 SQ / 55 SQ B / 55 SVQ H / 55 SVEQ H Stiga 181004464/0 выполняет роль режущего элемента в газонокосилке. Изготовлен из прочной стали и рассчитан на длительный срок службы. Нож обеспечивает ровное и точное кошение.