Нож мульчирующий для газонокосилок Combi 55 SQ / 55 SQ B / 55 SVQ H / 55 SVEQ H Stiga 181004464/0, 52.5 см
Арт. УСЦ00004786
Нож мульчирующий для газонокосилок Combi 55 SQ / 55 SQ B / 55 SVQ H / 55 SVEQ H Stiga 181004464/0, 52.5 см
Арт. УСЦ00004786
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Тип оборудования
|нож для газонокосилки
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Длина ножа, мм
|525
- Нож мульчирующий для газонокосилок Combi 55 SQ / 55 SQ B / 55 SVQ H / 55 SVEQ H Stiga 181004464/0 выполняет роль режущего элемента в газонокосилке. Изготовлен из прочной стали и рассчитан на длительный срок службы. Нож обеспечивает ровное и точное кошение.