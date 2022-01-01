Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г

Преимущества

Защищает от износа коррозии, перепадов температуры

Устойчива к окислению, водостойкая

Универсальная смазка

Трансмиссионная смазка, 40 г - эффективная консистентная смазка для деталей трансмиссии подходит для всех трансмиссий с закрытым корпусом с коническими зубчатыми, цилиндрическими, червячными и прочими передачами. Благодаря входящим в состав компонентам, снижает износ основных частей и повышает устойчивость к коррозии. Высокая проникающая способность при одновременно высокой адгезии (даже в компактных передаточных механизмах смазка попадает на все нужные точки). Устойчива к высоким температурам и срезывающим силам, можно применять круглый год при диапазоне температур от -30 до +120С, устойчива к окислению. Значительно снижает износ деталей. В отдельных случаях для редукторов кусторезов и триммеров