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Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
429 ₽
Смазочные масла для цепей и пил
    Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
    Арт. X13200610
    Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г

      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г

      429 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X13200610

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Все характеристики
      429 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трансмиссионная смазка, 40 г - эффективная консистентная смазка для деталей трансмиссии подходит для всех трансмиссий с закрытым корпусом с коническими зубчатыми, цилиндрическими, червячными и прочими передачами. Благодаря входящим в состав компонентам, снижает износ основных частей и повышает устойчивость к коррозии. Высокая проникающая способность при одновременно высокой адгезии (даже в компактных передаточных механизмах смазка попадает на все нужные точки). Устойчива к высоким температурам и срезывающим силам, можно применять круглый год при диапазоне температур от -30 до +120 0С, устойчива к окислению. Значительно снижает износ деталей. В отдельных случаях для редукторов кусторезов и триммеров

        Преимущества

        • Защищает от износа коррозии, перепадов температуры 
        • Устойчива к окислению, водостойкая
        • Универсальная смазка