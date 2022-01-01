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Столярный верстак классической компоновки Jet 1500 х 600мм, с лотком
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Столярные верстаки
    Столярный верстак классической компоновки Jet 1500 х 600мм, с лотком
    Арт. jet_17883
    Столярный верстак классической компоновки Jet 1500 х 600мм, с лотком

      Столярный верстак классической компоновки Jet 1500 х 600мм, с лотком

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jet_17883

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип
      		многофункциональный
      Высота стола, мм
      		850
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Верстак столярный (верстак плотника) предназначен для выполнения столярных и плотницких работ.
        • Габариты верстачной доски - 1500х600мм, толщина щита - 40мм. Обвязочная доска высотой 120мм с соединениями на ласточкин хвост.
        • На верстаке установлены передние (фронтальные) тиски и задние (боковые) тиски. Передние и задние тиски сделаны на основе металлической винтовой пары, ширина раскрытия передних тисков - 275мм, задних - 235мм. Ширина подвижной губки передних тисков - 410мм, высота - 120мм, толщина - 60мм. Ширина подвижной губки задних тисков - 410мм, высота - 120мм, толщина - 60мм.
        • Губки тисков и опоры подверстачья украшены узором.
        • Для установки упоров в столешнице просверлен 22 отверстия , 2 отверстия просверлено в задних тисках. В обвязочной доске с рабочей стороны просверлены 4 горизонтальных отверстия под упоры, 1 отверстие в губке задних тисков. Диаметр отверстий - 19мм.
        • В задней части верстачной доски расположен лоток для мелких инструментов, глубина лотка - 35мм, ширина - 150мм, длина - 1420мм.
        • Для усиления подверстачья между ножками установлена две пары продольных перекладин.
        • Материал верстачной доски - буковый щит, подверстачье и рукояти - массив бука. Столешница и подверстачье покрыты тунговым маслом.
        • Размер подверстачья - 1500х600х800мм, сечение ножек - 90х45мм.