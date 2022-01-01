Столярный верстак классической компоновки Jet 1500 х 600мм, с лотком
Арт. jet_17883
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип
|многофункциональный
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Высота стола, мм
|850
- Верстак столярный (верстак плотника) предназначен для выполнения столярных и плотницких работ.
- Габариты верстачной доски - 1500х600мм, толщина щита - 40мм. Обвязочная доска высотой 120мм с соединениями на ласточкин хвост.
- На верстаке установлены передние (фронтальные) тиски и задние (боковые) тиски. Передние и задние тиски сделаны на основе металлической винтовой пары, ширина раскрытия передних тисков - 275мм, задних - 235мм. Ширина подвижной губки передних тисков - 410мм, высота - 120мм, толщина - 60мм. Ширина подвижной губки задних тисков - 410мм, высота - 120мм, толщина - 60мм.
- Губки тисков и опоры подверстачья украшены узором.
- Для установки упоров в столешнице просверлен 22 отверстия , 2 отверстия просверлено в задних тисках. В обвязочной доске с рабочей стороны просверлены 4 горизонтальных отверстия под упоры, 1 отверстие в губке задних тисков. Диаметр отверстий - 19мм.
- В задней части верстачной доски расположен лоток для мелких инструментов, глубина лотка - 35мм, ширина - 150мм, длина - 1420мм.
- Для усиления подверстачья между ножками установлена две пары продольных перекладин.
- Материал верстачной доски - буковый щит, подверстачье и рукояти - массив бука. Столешница и подверстачье покрыты тунговым маслом.
- Размер подверстачья - 1500х600х800мм, сечение ножек - 90х45мм.