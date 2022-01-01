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Сварочный полуавтомат ESAB OrigoMIG 410 с подающ.мех. OrigoFeed 304M12
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный полуавтомат ESAB OrigoMIG 410 с подающ.мех. OrigoFeed 304M12
    Арт. 709760
    Сварочный полуавтомат ESAB OrigoMIG 410 с подающ.мех. OrigoFeed 304M12

      Сварочный полуавтомат ESAB OrigoMIG 410 с подающ.мех. OrigoFeed 304M12

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 709760

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      •    ESAB Origo Mig 410 надежный аппарат для высокопроизводительной MIG/MAG сварки со ступенчатым регулированием. Оснащен корпусом из листовой гальванизированной стали. Имеет режим ожидания для экономии электроэнергии, скорость подачи проволоки может управляться дистанционно.