Сварочный полуавтомат ESAB OrigoMIG 410 с подающ.мех. OrigoFeed 304M12
Арт. 709760
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
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- ESAB Origo Mig 410 надежный аппарат для высокопроизводительной MIG/MAG сварки со ступенчатым регулированием. Оснащен корпусом из листовой гальванизированной стали. Имеет режим ожидания для экономии электроэнергии, скорость подачи проволоки может управляться дистанционно.