Сварочный полуавтомат ESAB OrigoMIG 410 с подающ.мех. OrigoFeed 304M12

ESAB Origo Mig 410 надежный аппарат для высокопроизводительной MIG/MAG сварки со ступенчатым регулированием. Оснащен корпусом из листовой гальванизированной стали. Имеет режим ожидания для экономии электроэнергии, скорость подачи проволоки может управляться дистанционно.