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Трубная система LUXOR M 175 (185) 69172100 (3/4"-24x19 2, прямой блок)
5.0
2
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Трубные системы для радиаторов отопления
    Трубная система LUXOR M 175 (185) 69172100 (3/4"-24x19 2, прямой блок)
    Арт. X169138197
    5.0
    2
    Трубная система LUXOR M 175 (185) 69172100 (3/4"-24x19 2, прямой блок)

      Трубная система LUXOR M 175 (185) 69172100 (3/4"-24x19 2, прямой блок)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169138197
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Luxor
      Материал
      		латунь
      Количество в упаковке, шт
      		1
      Диаметр, дюйм
      		G 3/4
      Макс. давление, бар
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • M 175 - регулировочные распределители для двухтрубных систем медных и пластиковых труб, с двойным уплотнением. Напольное подсоединение. Прямой блок. Регулируют расход посредством ограничения подъема затвора, закрытие створок обеспечивается уплотнительными кольцами. Соединение с отопительным прибором посредством накидной гайки с внутренней резьбой G3/4.