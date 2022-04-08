Трубная система LUXOR M 175 (185) 69172100 (3/4"-24x19 2, прямой блок)
Арт. X169138197
Характеристики
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Производитель
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Материал
|латунь
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Количество в упаковке, шт
|1
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Диаметр, дюйм
|G 3/4
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Макс. давление, бар
|10
- M 175 - регулировочные распределители для двухтрубных систем медных и пластиковых труб, с двойным уплотнением. Напольное подсоединение. Прямой блок. Регулируют расход посредством ограничения подъема затвора, закрытие створок обеспечивается уплотнительными кольцами. Соединение с отопительным прибором посредством накидной гайки с внутренней резьбой G3/4.