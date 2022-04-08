Трубная система LUXOR M 175 (185) 69172100 (3/4"-24x19 2, прямой блок)

M 175 - регулировочные распределители для двухтрубных систем медных и пластиковых труб, с двойным уплотнением. Напольное подсоединение. Прямой блок. Регулируют расход посредством ограничения подъема затвора, закрытие створок обеспечивается уплотнительными кольцами. Соединение с отопительным прибором посредством накидной гайки с внутренней резьбой G3/4.