Клапан ручной (компактный), для радиатора, угловой 1/2" VALTEC VT.007.LN.04
Арт. X169138223313
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип
|клапан
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Материал
|латунь
- Угловой компактный (облегченный) радиаторный клапан. Основное назначение – ручное плавное регулирование расхода теплоносителя через отопительный прибор.
Преимущества
- При замене регулировочной ручки на защитный колпачок может использоваться в качестве настроечного клапана.
- Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать клапан без демонтажа трубопровода.
- Ремонтопригодный.