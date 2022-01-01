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Клапан ручной (компактный), для радиатора, угловой 1/2" VALTEC VT.007.LN.04
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Фитинги для радиаторов отопления
    Клапан ручной (компактный), для радиатора, угловой 1/2" VALTEC VT.007.LN.04
    Арт. X169138223313
    Клапан ручной (компактный), для радиатора, угловой 1/2" VALTEC VT.007.LN.04

      Клапан ручной (компактный), для радиатора, угловой 1/2" VALTEC VT.007.LN.04

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169138223313

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип
      		клапан
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловой компактный (облегченный) радиаторный клапан. Основное назначение – ручное плавное регулирование расхода теплоносителя через отопительный прибор.

        Преимущества

        • При замене регулировочной ручки на защитный колпачок может использоваться в качестве настроечного клапана.
        • Наличие полусгона позволяет монтировать и демонтировать клапан без демонтажа трубопровода.
        • Ремонтопригодный.