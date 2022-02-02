Угловой регулирующий вентиль для полипропиленовых труб Luxor RS 112 11122100 1/2
Арт. X1691275828
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Макс. рабочая температура, °С
|120
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Газовый
|Нет
- Регулирующий вентиль углового типа 11122100 Luxor серии Easy используется при монтаже радиаторов с трубами из металлопластика и полипропилена. Подходит для соединений типа ТР 95 и ТР 97. Приспособление имеет несколько функций: выполняет роль запорного механизма, а также позволяет регулировать теплоотдачу в помещении.
Преимущества
- Конструкция выполнена из латуни, которая не подвергается коррозии, а также химическим и механическим воздействиям, имеет долгий срок эксплуатации
- Эстетически-привлекательный вид вентиля позволяет устанавливать его в любом помещении