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Угловой регулирующий вентиль для полипропиленовых труб Luxor RS 112 11122100 1/2
5.0
2
Найти аналог
Латунные вентили
    Угловой регулирующий вентиль для полипропиленовых труб Luxor RS 112 11122100 1/2
    Арт. X1691275828
    5.0
    2
    Угловой регулирующий вентиль для полипропиленовых труб Luxor RS 112 11122100 1/2

      Угловой регулирующий вентиль для полипропиленовых труб Luxor RS 112 11122100 1/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691275828
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Luxor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. рабочая температура, °С
      		120
      Газовый
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Регулирующий вентиль углового типа 11122100 Luxor серии Easy используется при монтаже радиаторов с трубами из металлопластика и полипропилена. Подходит для соединений типа ТР 95 и ТР 97. Приспособление имеет несколько функций: выполняет роль запорного механизма, а также позволяет регулировать теплоотдачу в помещении.

        Преимущества

        • Конструкция выполнена из латуни, которая не подвергается коррозии, а также химическим и механическим воздействиям, имеет долгий срок эксплуатации
        • Эстетически-привлекательный вид вентиля позволяет устанавливать его в любом помещении