Новый год – один из главных праздников, поэтому и подарки должны быть особенными. Выбирая презент на Новый год своему мужу, отцу, дедушке или брату, помните, что вещь должна быть с мужским характером: быть функциональной, надежной и удобной в использовании. Мы собрали для вас список 10 популярных подарков на Новый год, которые точно найдут свое применение в квартире, частном доме или на даче.

Топ-10 популярных подарков для мужчины на Новый год

Дрель - шуруповерт Metabo Powermaxx BS 10.8 В 2х2.0 А/ч. Шуруповерт – отличный подарок, универсальный электроинструмент для дома. Может закручивать крепеж и сверлить отверстия в мягких материалах (древесина, пластик, тонкий металл).

Преимущества этой модели:

литий-ионный аккумулятор, который долго держит заряд и не разряжается на морозе;

наличие сменной батареи, чтобы не прерываться на подзарядку во время работы;

20 вариантов крутящего момента для работ различного характера;

наличие подсветки упростит работу в темных местах.

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Дисковая пила Makita HS7601 – отличный вариант для подарка строителю и мастеру по деревообработке. Диаметр диска 190 мм и мощность 1200 Вт позволяют работать с разными материалами. Угол наклона можно менять в зависимости от вида распила и размеров заготовки. В конструкции предусмотрен патрубок для отвода пыли и стружки, благодаря которому рабочее место всегда будет чистым.

Еще один плюс к выбору этой модели – бренд Makita заслужил высокое доверие у пользователей всего мира за свою надежность и качество. Поэтому покупка любой техники Makita в подарок будет правильным решением.

Подробнее о характеристиках пилы смотрите здесь.



Цепная пила ECHO CS-353ES-14 бензиновая – этот агрегат пригодится в строительстве, на даче, в походе и столярной мастерской. Мощный двигатель 2,1 л. с. позволяет распиливать даже твердую древесину, может работать на морозе благодаря подогреву карбюратора. Низкий уровень шума и система гашения вибрации для комфортной работы с техникой. Несколько рукояток на корпусе обеспечивают удобное управление и более точный распил.

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УШМ Hitachi G13SR4 (углошлифовальная машина) – хороший подарок для строителя и для использования в домашнем ремонте. Агрегат применяется для распила разных металлов, камня, кирпича, шлифовки, обдирки и полировки различных поверхностей – многофункциональный инструмент!

Преимущества модели:

хорошие показатели мощности 730 Вт;

дополнительную рукоятку можно переставлять (2 положения);

небольшой вес 1,8 кг снизит усталость рук при длительной работе;

фирменный промо-диск в наборе размером 125 мм.

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Электролобзик ЗУБР Л-570-65 – функциональный инструмент среднего уровня для распила различных материалов. Используется в деревообработке, частном производстве мебели, в домашней мастерской.

Работа от сети и мощность 570 Вт обеспечивают хорошую производительность. Подошва регулируется до угла 450. В модели предусмотрен маятниковый ход для чистового или быстрого распила и универсальный Т-образный хвостовик для использования большинства рабочих пилок. Для поддержания чистоты можно подключить пылесос к лобзику во время работы.

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Ящик для инструментов STURM TBPROF16 – полезный подарок любому мастеру. Отличный вместительный бокс для хранения крупного оборудования типа шлифмашины или дрели и мелкого ручного инструмента (отвертки, пассатижи), а также крепежа. Изделие выполнено из прочного пластика с крепкими замками и удобной рукояткой для переноски. Незаменимая вещь для каждого мужчины.

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Компрессор Denzel 58054 DC-20 подойдет любому автолюбителю. С помощью компрессора можно накачивать шины, а также замерять и регулировать давление в них. Большой манометр позволяет отслеживать точную величину давления воздуха, широкая металлическая ручка облегчает переноску агрегата. Компактные размеры компрессора позволят хранить его в багажнике автомобиля, занимая минимум места.

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Нож Metabo Multi Tool 657001000 – многофункциональный инструмент для ручных работ. Сочетает в себе функции ножа (в том числе консервного и серрейторного), пассатижей, пилы, отвертки, кусачек, напильника и бутылочной открывашки. Складная конструкция для удобной переноски – мультитул легко помещается в кармане.

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В этом пункте мы предлагаем на выбор 2 позиции:

Набор инструмента Ombra OMT94S универсальный 94пр. – хороший выбор для подарка мужчине-автолюбителю, строителю и монтажнику, набор также пригодится для крепежных работ дома. В наборе есть все необходимые инструменты: трещотки, рабочие головки, шарниры, удлинители и биты. Все элементы изготовлены из легированной стали, устойчивой к повреждениям, и с удобными нескользящими рукоятками. Весь набор уложен в прочный кейс.

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Набор инструментов BERGER BG108-1214 Универсальный 108пр. – отличный подарок для автолюбителя, а еще для любой мастерской и мелкого домашнего ремонта. Богатый ассортимент ручных инструментов (трещотки, головки, удлинители и переходники) и вместительный прочный кейс с пазами для каждого элемента. Изделия выполнены из прочной легированной стали и с эргономичными рукоятками. Крепкие металлические замочки на кейсе надежно удержат все инструменты внутри.

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