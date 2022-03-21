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Мультитул Metabo Multi Tool 657001000
5.0
2
Найти аналог
Мультитулы
    Мультитул Metabo Multi Tool 657001000
    Арт. Х130558
    5.0
    2
    Мультитул Metabo Multi Tool 657001000
    Мультитул Metabo Multi Tool 657001000
    Мультитул Metabo Multi Tool 657001000
    Мультитул Metabo Multi Tool 657001000
    Мультитул Metabo Multi Tool 657001000
    Мультитул Metabo Multi Tool 657001000
      Мультитул Metabo Multi Tool 657001000
      Мультитул Metabo Multi Tool 657001000
      Мультитул Metabo Multi Tool 657001000
      Мультитул Metabo Multi Tool 657001000
      Мультитул Metabo Multi Tool 657001000
      Мультитул Metabo Multi Tool 657001000

      Мультитул Metabo Multi Tool 657001000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130558
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип мультитула
      		мультитул-плоскогубцы
      Количество функций
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Нож Metabo Multi Tool 657001000 станет незаменимой вещью в хозяйстве, потому что его функционал включает больше 10 опций. Его можно всегда носить с собой или хранить в машине. Особенно нож будет полезен людям, которые активно занимаются туризмом. Нож Metabo Multi Tool 657001000 – это отличный вариант для подарка. Складной карманный нож Metabo Multi Tool 657001000 выполнен из прочного нержавеющего сплава. Габариты ножа позволяют носить его в кармане, они составляют всего 130 х 80 х 30 мм. Вес приспособления 300 грамм. Metabo Multi Tool 657001000 включает такие основные функции: плоскогубцы, пила, консервный нож, кусачки, напильник, отвертка (РН), нож обычный. Купить универсальный нож мультитул Metabo Multi Tool 657001000 с возможностью доставки по РФ можно в магазине профессионального оборудования и инструмента «Бигам». Цена на инструмент доступна каждому покупателю и подойдет даже под ограниченный бюджет!

        Преимущества:

        • На рукоятке ножа есть удобное крепление, с помощью которого инструмент можно носить на поясе.
        • Конструкция ножа выполнена таким образом, что в складном состоянии все режущие элементы спрятаны и полностью безопасны.
        • Комфортные размеры и малый вес позволят мастеру всегда носить инструмент с собой.

        Комплектация:

        • Нож Metabo Multi Tool 657001000.
        • Инструкция по эксплуатации.
        • Гарантийный талон.