Нож Metabo Multi Tool 657001000 станет незаменимой вещью в хозяйстве, потому что его функционал включает больше 10 опций. Его можно всегда носить с собой или хранить в машине. Особенно нож будет полезен людям, которые активно занимаются туризмом. Нож Metabo Multi Tool 657001000 – это отличный вариант для подарка. Складной карманный нож Metabo Multi Tool 657001000 выполнен из прочного нержавеющего сплава. Габариты ножа позволяют носить его в кармане, они составляют всего 130 х 80 х 30 мм. Вес приспособления 300 грамм. Metabo Multi Tool 657001000 включает такие основные функции: плоскогубцы, пила, консервный нож, кусачки, напильник, отвертка (РН), нож обычный. Купить универсальный нож мультитул Metabo Multi Tool 657001000 с возможностью доставки по РФ можно в магазине профессионального оборудования и инструмента «Бигам». Цена на инструмент доступна каждому покупателю и подойдет даже под ограниченный бюджет!

Преимущества:

На рукоятке ножа есть удобное крепление, с помощью которого инструмент можно носить на поясе.

Конструкция ножа выполнена таким образом, что в складном состоянии все режущие элементы спрятаны и полностью безопасны.

Комфортные размеры и малый вес позволят мастеру всегда носить инструмент с собой.

Комплектация: