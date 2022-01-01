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Найдено 2 товара
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38 200 ₽
45 000 ₽
Бензиновая газонокосилка ALPINA MP504 S (HONDA GCVx145, 50см, травосб-ник 60л)
34 кг, 4.2 л.с., 145 см³
Мощность 4.2 л.с.
Ширина скашивания 48 см
Тип травосборника: мягкий с жестким верхом
Объем двигателя 145 куб.см
-6 800 ₽
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44 200 ₽
52 000 ₽
Бензиновая газонокосилка ALPINA MP 554 WSVQ (HONDA GCVx170, 55см, боковой и задний выброс, мульчирование, тр-ник 60л)
43 кг, 4.8 л.с., 166 см³
Мощность 4.8 л.с.
Ширина скашивания 53 см
Тип травосборника: мягкий с жестким верхом
Объем двигателя 166 куб.см
-7 800 ₽
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