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Найден 1 товар
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Респиратор складной с клапаном KN95 класс защиты FFP2
FFP2, многоразовый
Тип: полумаска
Тип респиратора: многоразовый
Регулировка оголовья: Нет
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