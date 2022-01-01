Москва
Магазины
8 800 555 69 73
Статус заказа
Оплатить заказ
Сервис и запчасти
8 800 555 59 38
Оплата и получение
Сеть центров
инструмента
и техники
Каталог товаров
Личный кабинет
Искать в Бигам ...
Город
Москва
Войти в личный кабинет
Акции
Каталог товаров
Магазины
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Статус заказа
Оплата заказа
Оплата
Получение
Гарантии
Возврат
Отправить сообщение
Контакты
О компании
Каталог товаров
Акции
Бренды
Сервис
Компаниям
Главная
Бренды
Ferm
Бренды
Инструмент и техника Ferm
Найдено 22 товара
Инструмент
Электроинструмент
Шуруповерты
Дрели-шуруповерты аккумуляторные
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
Дрели
Сетевые дрели
Ударные дрели
Перфораторы
Профессиональные перфораторы
Перфораторы с патроном SDS plus
Перфораторы с патроном SDS max
Фрезеры
Гайковерты
Электрические гайковерты
Аккумуляторные гайковерты
Шлифовальные машины
Угловые шлифовальные машины
Сетевые УШМ (болгарки)
Эксцентриковые шлифовальные машины
Полировальные машины
Молотки отбойные
Отбойные молотки с шестигранным патроном
Отбойные молотки SDS-Max
Пилы электрические
Циркулярные пилы
Сетевые циркулярные пилы
Лобзики электрические
Сетевые лобзики
Пилы
Инструмент
Электроинструмент
Шуруповерты
Дрели-шуруповерты аккумуляторные
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
Дрели
Сетевые дрели
Ударные дрели
Перфораторы
Профессиональные перфораторы
Перфораторы с патроном SDS plus
Перфораторы с патроном SDS max
Фрезеры
Гайковерты
Электрические гайковерты
Аккумуляторные гайковерты
Шлифовальные машины
Угловые шлифовальные машины
Сетевые УШМ (болгарки)
Эксцентриковые шлифовальные машины
Полировальные машины
Молотки отбойные
Отбойные молотки с шестигранным патроном
Отбойные молотки SDS-Max
Пилы электрические
Циркулярные пилы
Сетевые циркулярные пилы
Лобзики электрические
Сетевые лобзики
Пилы
Сортировать по:
По популярности
По рейтингу
Сначала дороже
Сначала дешевле
По популярности
По популярности
По рейтингу
Сначала дороже
Сначала дешевле
10 800 ₽
13 790 ₽
Аккумуляторный ударный гайковерт Ferm Industrial CDM1142P, 20В, 150Нм, 2,0 Ач, 2 акк., Li-ion, кейс.
Напряжение аккумулятора: 20 В
Max крутящий момент: 150 Нм
Ударный инструмент: Да
-2 990 ₽
В сравнение
В избранное
В корзину
10 700 ₽
13 590 ₽
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Ferm Industrial CDM1147P, 20В, 50Нм, 2,0 Ач., 2 скорости, 2 акк
Патрон инструмента 13 мм
Макс. диаметр сверления дерева 35 мм
Тип аккумулятора Li-ion
Аккумуляторов 2
-2 890 ₽
В сравнение
В избранное
В корзину
9 400 ₽
11 990 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ferm Industrial CDM1141P, 20В, 50Нм, 2,0 Ач., 2 скорости, 2 акк., Li-ion, БЗП, 13 мм., кейс
1700 оборотов/мин
Патрон инструмента 13 мм
Макс. диаметр сверления дерева 35 мм
Тип аккумулятора Li-ion
Аккумуляторов 2
-2 590 ₽
В сравнение
В избранное
В корзину
15 700 ₽
19 990 ₽
Сетевой перфоратор SDS-max Ferm Industrial HDM1043P (1100 Вт, 7 Дж, долбление, реверс)
Мощность инструмента 1100 Вт
Сила удара 7 Дж
Количество режимов: 3
Число оборотов/мин: 760
-4 290 ₽
В сравнение
В избранное
В корзину
3 100 ₽
3 990 ₽
Угловая шлифмашина малая Ferm Industrial AGM1115P
-890 ₽
В сравнение
В избранное
В корзину
6 300 ₽
7 990 ₽
Пила циркулярная Ferm Industrial CSM1041P
Мощность, Вт: 1050
Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 68
Вес, кг: 4.19
-1 690 ₽
В сравнение
В избранное
В корзину
7 500 ₽
9 490 ₽
Перфоратор SDS-Plus Ferm Industrial HDM1038P, 800 Вт, 2.7 Дж
Количество режимов: 3
Число оборотов/мин 1250
-1 990 ₽
В сравнение
В избранное
В корзину
3 000 ₽
3 790 ₽
Угловая шлифмашина малая Ferm Industrial AGM1114P
-790 ₽
В сравнение
В избранное
В корзину
9 100 ₽
11 590 ₽
Большая угловая шлифмашина Ferm Industrial AGM1119P
-2 490 ₽
В сравнение
В избранное
В корзину
7 100 ₽
8 990 ₽
Ударная дрель Ferm Industrial PDM1061P_K, 1100Вт, 0 -3100 об/мин, БЗП, 13мм, кейс
Патрон инструмента 13 мм
Скоростей: 2
Макс. диаметр сверления металла 13 мм
-1 890 ₽
В сравнение
В избранное
В корзину
3 600 ₽
4 590 ₽
Угловая шлифмашина малая Ferm Industrial AGM1095P
-990 ₽
В сравнение
В избранное
В корзину
4 300 ₽
5 490 ₽
Фрезер Ferm Industrial PRM1020P
Мощность инструмента 550 Вт
Цанга 6 мм
Вес 1.6 кг
Число оборотов/мин 35000
-1 190 ₽
В сравнение
В избранное
В корзину
12 400 ₽
15 790 ₽
Фрезер Ferm Industrial PRM1019P
Мощность инструмента 2200 Вт
Цанга 6, 8, 12 мм
Рабочий ход фрезы 70 мм
Вес 5.8 кг
Число оборотов/мин 22000
-3 390 ₽
В сравнение
В избранное
В корзину
4 400 ₽
5 590 ₽
Орбитальная шлифовальная машина Ferm Industrial PSM1029P
-1 190 ₽
В сравнение
В избранное
В корзину
20 200 ₽
25 590 ₽
Отбойный молоток Ferm Industrial HDM1049P (1.5 кВт, вес 11 кг, принадлежности)
-5 390 ₽
В сравнение
В избранное
В корзину
3 900 ₽
4 990 ₽
Лобзик Ferm Industrial JSM1028P
Толщина пропила материала (дерево): 65 мм
3400 ходов/мин
-1 090 ₽
В сравнение
В избранное
В корзину
7 900 ₽
9 990 ₽
Полировальная машина Ferm Industrial AGM1120P (для автомобиля, электронная регулировка скорости)
Мощность 1400 Вт
Диаметр круга 180 мм
Макс число оборотов/мин 3300
Вес 3.3 кг
-2 090 ₽
В сравнение
В избранное
В корзину
16 400 ₽
20 790 ₽
Отбойный молоток Ferm Industrial HDM1040P (тип патрона SDS MAX, набор принадлежностей)
-4 390 ₽
В сравнение
В избранное
В корзину
2 900 ₽
3 690 ₽
Сетевая дрель Ferm Industrial PDM1048P, 450 Вт, 0 -3300 об/мин, ЗВП, 10 мм, коробка
-790 ₽
В сравнение
В избранное
В корзину
7 900 ₽
9 990 ₽
Большая угловая шлифмашина Ferm Industrial AGM1118P
-2 090 ₽
В сравнение
В избранное
В корзину
7 100 ₽
8 990 ₽
Лобзик Ferm Industrial JSM1025P
Толщина пропила материала (дерево): 110 мм
3000 ходов/мин
-1 890 ₽
В сравнение
В избранное
В корзину
Нет в наличии
Отбойный молоток Ferm Industrial HDM1042P
В сравнение
В избранное
Смотреть