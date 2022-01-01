Москва
Магазины
8 800 555 69 73
Статус заказа
Оплатить заказ
Сервис и запчасти
8 800 555 59 38
Оплата и получение
Сеть центров
инструмента
и техники
Каталог товаров
Личный кабинет
Искать в Бигам ...
Город
Москва
Войти в личный кабинет
Акции
Каталог товаров
Магазины
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Статус заказа
Оплата заказа
Оплата
Получение
Гарантии
Возврат
Отправить сообщение
Контакты
О компании
Каталог товаров
Акции
Бренды
Сервис
Компаниям
Главная
Бренды
FOOB
Бренды
Инструмент и техника FOOB
Найдено 7 товаров
Водоснабжение, сантехника и отопление
Инженерная сантехника
Фитинги
Фитинги резьбовые
Муфты и переходники
Латунные фитинги
Комплектующие для водоснабжения и сантехники
Для радиаторов отопления
Прокладки для радиаторов отопления
Сварочное оборудование
Комплектующие для сварочного оборудования
Комплектующие для газовых баллонов
Переходники для газовых баллонов
Водоснабжение, сантехника и отопление
Инженерная сантехника
Фитинги
Фитинги резьбовые
Муфты и переходники
Латунные фитинги
Комплектующие для водоснабжения и сантехники
Для радиаторов отопления
Прокладки для радиаторов отопления
Сварочное оборудование
Комплектующие для сварочного оборудования
Комплектующие для газовых баллонов
Переходники для газовых баллонов
Сортировать по:
По популярности
По рейтингу
Сначала дороже
Сначала дешевле
По популярности
По популярности
По рейтингу
Сначала дороже
Сначала дешевле
330 ₽
Штуцер под шланг FOOB 6/9мм, М22, левая резьба
В сравнение
В избранное
В корзину
40 ₽
Набор прокладок из паронита FOOB 1/2", 10 шт.
В сравнение
В избранное
В корзину
64 ₽
Набор прокладок из паронита FOOB 3/4", 10 шт.
В сравнение
В избранное
В корзину
72 ₽
Набор прокладок из фторопласта FOOB 1/2", 4 шт.
В сравнение
В избранное
В корзину
120 ₽
Набор прокладок из фторопласта FOOB 3/4", 4 шт.
В сравнение
В избранное
В корзину
220 ₽
Штуцер двойник FOOB, под шланг, 6/9мм
Тип фитинга: штуцер
Тип соединения: елочка
Материал фитинга: латунь
Присоединительная резьба: нет
В сравнение
В избранное
В корзину
250 ₽
Штуцер под шланг FOOB, 6/9мм, М16, правая резьба
Тип фитинга: штуцер
Резьба: внутренняя
В сравнение
В избранное
В корзину