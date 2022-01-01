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Найдено 52 товара
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Шуруповерты
Дрели-шуруповерты аккумуляторные
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
Дрели
Сетевые дрели
Строительные дрели-миксеры
Безударные дрели
Перфораторы
Перфораторы с патроном SDS plus
Перфораторы с патроном SDS max
Аккумуляторные перфораторы
Фрезеры
Гайковерты
Электрические гайковерты
Аккумуляторные гайковерты
Сетевые гайковерты
Граверы (мини дрели)
Шлифовальные машины
Угловые шлифовальные машины
Аккумуляторные болгарки (УШМ)
Сетевые УШМ (болгарки)
Эксцентриковые шлифовальные машины
Ленточные шлифовальные машины
Полировальные машины
Вибрационные шлифовальные машины
Шлифмашины по бетону
Аккумуляторные шлифовальные машины
Реноваторы
Сетевые реноваторы
Строительные фены
Молотки отбойные
Отбойные молотки с шестигранным патроном
Пилы электрические
Циркулярные пилы
Сетевые циркулярные пилы
Сабельные пилы
Сетевые сабельные пилы
Наборы электроинструмента
Лобзики электрические
Сетевые лобзики
Краскопульты электрические
Рубанки электрические
Клеевые термопистолеты
Винтоверты
Аккумуляторные винтоверты
Краскопульты
Строительные пистолеты
Пилы
Электрика и свет
Фонари и фонарики
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2 900 ₽
3 690 ₽
Краскораспылитель электрический INGCO SPG5008 Industrial
-790 ₽
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13 813 ₽
18 790 ₽
Набор инструментов INGCO CKLI2048: дрель, углошлифмашина, фонарь
Кол-во: 3 шт, коробка
Количество инструментов в наборе, шт: 3
Тип аккумулятора: Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч: 4
Количество аккумуляторов в комплекте: 2
Упаковка: коробка
-4 977 ₽
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3 431 ₽
4 690 ₽
Фрезер кромочный INGCO PLM6001 Industrial
Мощность инструмента 600 Вт
Цанга 6 мм
Рабочий ход фрезы 40 мм
Вес 1.6 кг
Число оборотов/мин 34500
-1 259 ₽
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3 100 ₽
3 990 ₽
Многофункциональный инструмент INGCO MF3008 (сетевой, 10000-20000 оборотов/мин, вес 1.9 кг, угол колебаний 3)
Принадлежностей и аксессуаров 4 шт
-890 ₽
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7 040 ₽
8 990 ₽
Фрезер электрический INGCO RT160028
Мощность инструмента 1600 Вт
Цанга 6, 8, 12 мм
Рабочий ход фрезы 60 мм
Вес 5.5 кг
Число оборотов/мин 22000
-1 950 ₽
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8 112 ₽
11 990 ₽
Аккумуляторный ударный винтоверт INGCO CIRLI2002 (крутящий момент 170 нм, Li-Ion, набор принадлежностей)
Аккумуляторов с инструментом: 2
-3 878 ₽
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9 990 ₽
12 990 ₽
Циркулярная пила INGCO CS2358 Industrial
Мощность, Вт: 2200
Макс. глубина пропила под углом 90°, мм: 80
Вес, кг: 8.2
-3 000 ₽
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1 833 ₽
2 690 ₽
Краскораспылитель электрический INGCO SPG3508 Industrial
-857 ₽
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8 450 ₽
11 990 ₽
Аккумуляторный ударный гайковерт INGCO CIWLI2001
Напряжение аккумулятора: 20 В
Max крутящий момент: 300 Нм
Ударный инструмент: Да
-3 540 ₽
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1 833 ₽
2 690 ₽
Фен строительный INGCO HG200028 Industrial
-857 ₽
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1 800 ₽
2 290 ₽
Фен строительный INGCO HG200038 Industrial
-490 ₽
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5 990 ₽
7 590 ₽
Полировальная машина INGCO AP14008 Industrial (резьба шпинделя м14, аксессуары для полировки, крепление на липучке)
Мощность 1400 Вт
Диаметр круга 180 мм
Макс число оборотов/мин 4500
Вес 3.5 кг
-1 600 ₽
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531 ₽
590 ₽
Термоклеевой пистолет INGCO GG148
Мощность, Вт: 100
Производительность, г/мин: 18
Вес, кг: 0.5
Диаметр клеевого стержня, мм: 11.2
Защита от капель: Нет
-59 ₽
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6 490 ₽
8 190 ₽
Угловая шлифовальная машина INGCO AG220018 Industrial
-1 700 ₽
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11 800 ₽
14 990 ₽
Сетевой перфоратор INGCO RH16008 (патрон SDS-Max, 1600 Вт, кейс, вертикальное расположение двигателя)
Мощность инструмента 1600 Вт
Сила удара 9 Дж
Количество режимов: 3
Max диаметр сверления бетона 100 мм
Число оборотов/мин: 550
-3 190 ₽
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15 700 ₽
19 990 ₽
Отбойный молоток INGCO PDB17008 Industrial (вес 16.8 кг, набор комплектующих, кейс)
-4 290 ₽
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2 567 ₽
3 590 ₽
Угловая шлифовальная машина INGCO AG90028
-1 023 ₽
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5 990 ₽
7 790 ₽
Электрический рубанок INGCO PL10508 Industrial
Мощность, Вт: 1050
Глубина строгания, мм: 3
-1 800 ₽
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2 990 ₽
3 790 ₽
Лобзик электрический INGCO JS57028
Толщина пропила материала (дерево): 65 мм
3000 ходов/мин
-800 ₽
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3 790 ₽
4 790 ₽
Лобзик электрический INGCO JS6508
Толщина пропила материала (дерево): 80 мм
2800 ходов/мин
-1 000 ₽
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2 900 ₽
3 790 ₽
Угловая шлифовальная машина INGCO AG900285
-890 ₽
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7 134 ₽
9 590 ₽
Угловая шлифовальная машина INGCO AG24008
-2 456 ₽
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4 700 ₽
5 990 ₽
Сабельная пила INGCO RS8008
750 Вт
Мощность, Вт: 750
Ход пилки, мм
3300 ход/мин
Регулировка глубины реза: ключевая
Вес, кг: 2.3
-1 290 ₽
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6 759 ₽
8 990 ₽
Перфоратор SDS-Plus INGCO RH150038, 1500 Вт, 5.5 Дж
Количество режимов: 3
Макс. диаметр сверления 65 мм
Число оборотов/мин 950
-2 231 ₽
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