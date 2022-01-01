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Инструмент и техника Jif в Москве
Найдено 2 товара
Водоснабжение, сантехника и отопление
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280 ₽
Штуцер - гайка JIF 1x25 (75879)
1"
Тип фитинга: штуцер
Присоединительный диаметр 25 мм
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52 ₽
Штуцер - гайка JIF 1/2x14 (75863)
1/2"
Тип фитинга: штуцер
Присоединительный диаметр 14 мм
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