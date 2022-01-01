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Инструмент и техника ProfiPower
Найдено 19 товаров
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Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
Гайковерты
Электрические гайковерты
Аккумуляторные гайковерты
Шлифовальные машины
Угловые шлифовальные машины
Аккумуляторные болгарки (УШМ)
Аккумуляторные шлифовальные машины
Реноваторы
Аккумуляторные реноваторы
Комплектующие для электроинструмента
Аккумуляторы для электроинструмента
Аккумуляторы для шуруповерта
Для шлифовальных машин
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4 600 ₽
5 850 ₽
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ProfiPower DWDGA-18V E0103, Li-ion-1шт, 4.0Ач совместим с MAKITA LXT, З.У., кейс
-1 250 ₽
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1 100 ₽
1 490 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ProfiPower E0014, CN-12BM, 1аккум., 2.0Ач, 2 скорости, 25Нм, З.У., коробка
1350 оборотов/мин
Патрон инструмента 10 мм
Макс. диаметр сверления дерева 22 мм
Тип аккумулятора Li-ion
Аккумуляторов 1
-390 ₽
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3 400 ₽
4 350 ₽
Аккумуляторная цепная пила ProfiPower MKGSD-18V E0096
1.1 кг
Вес, кг: 1.1
Длина шины, см: 13
Напряжение аккумулятора, В: 18
-950 ₽
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6 600 ₽
8 450 ₽
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина ProfiPower MKDGA-18V E0080, Li-ion-2шт, 4Ач совместимы с MAKITA LXT, З.У., кейс
-1 850 ₽
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4 600 ₽
5 890 ₽
Аккумуляторный гайковерт ProfiPower BLDTW-18V E0124
Напряжение аккумулятора: 18 В
Max крутящий момент: 350 Нм
Ударный инструмент: Нет
-1 290 ₽
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4 200 ₽
5 370 ₽
Аккумуляторный шуруповерт бесщеточный ProfiPower MKBL18B (2xLi-ion-18В, 2.0Ач, ЗУ, кейс)
1600 оборотов/мин
Патрон инструмента 10 мм
Макс. диаметр сверления дерева 20 мм
Тип аккумулятора Li-ion
Аккумуляторов 2
-1 170 ₽
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6 200 ₽
7 850 ₽
Аккумуляторный гайковерт бесщеточный ударный ProfiPower MKDTW-18V (2xLi-ion-18В, 4.0Ач, З/У, кейс)
Напряжение аккумулятора: 18 В
Max крутящий момент: 330 Нм
Ударный инструмент: Да
-1 650 ₽
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3 208 ₽
3 450 ₽
Координатный стол ProfiPower E0206 многофункциональный с тремя Т-образными канавками
Вес, кг: 16
-242 ₽
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5 900 ₽
7 520 ₽
Аккумуляторный реноватор ProfiPower MKDTM-18V (питание 18 в, электронная регулировка оборотов, ЗУ, угол 4)
Аккумулятор Li-ion
Принадлежностей 6
18000 колебаний/мин
Вес многофункционального инструмента 2.15 кг
аккумуляторный инструмент
-1 620 ₽
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1 674 ₽
1 800 ₽
Кожух защитный-штроборез ProfiPower E0131 с пылеотводом
-126 ₽
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7 700 ₽
9 760 ₽
Аккумуляторная дрель ProfiPower MKDHP-18V бесщеточная ударная
1900 оборотов/мин
Патрон инструмента 13 мм
Макс. диаметр сверления дерева 30 мм
Тип аккумулятора Li-ion
Аккумуляторов 2
-2 060 ₽
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981 ₽
1 090 ₽
Аккумулятор для шуруповерта ProfiPower 12V 2.0Ah Li-ion X0013 (аналог Bosch GBA 12V)
Тип аккумулятора: Li-ion
Напряжение аккумулятора: 12 вольт
Запчасть для шуруповерта: Да
-109 ₽
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2 325 ₽
2 500 ₽
Кожух защитный ProfiPower E0130 для шлифовки с пылеотводом для УШМ
-175 ₽
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1 841 ₽
1 980 ₽
Стойка для УШМ ProfiPower E0202
-139 ₽
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2 064 ₽
2 220 ₽
Аккумулятор для шуруповерта ProfiPower 18V 4.0Ah Li-ion X0005
Тип аккумулятора: Li-ion
Напряжение аккумулятора: 18 вольт
Запчасть для шуруповерта: Да
-156 ₽
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1 170 ₽
1 300 ₽
Аккумулятор для шуруповерта ProfiPower 18V 2.0Ah Li-ion X0004
Тип аккумулятора: Li-ion
Напряжение аккумулятора: 18 вольт
Запчасть для шуруповерта: Да
-130 ₽
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891 ₽
990 ₽
Штатив для лазерного уровня PROFIPOWER 1.2 м E0035
Высота: 1200 мм
Резьба под штатив: 1/4 дюйм
-99 ₽
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Нет в наличии
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ProfiPower CN-12BM,12В, Li-Ion 1шт, 2.0Ач, З/У, коробка
1350 оборотов/мин
Патрон инструмента 10 мм
Макс. диаметр сверления дерева 22 мм
Тип аккумулятора Li-ion
Аккумуляторов 1
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Нет в наличии
Аккумуляторный гайковерт ProfiPower DWDTW-18V E0105
Напряжение аккумулятора: 18 В
Max крутящий момент: 600 Нм
Ударный инструмент: Нет
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