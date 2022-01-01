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Прогресс Сефети
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Инструмент и техника Прогресс Сефети в Москве
Найдено 2 товара
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Средства индивидуальной защиты
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1 580 ₽
Страховочная привязь Прогресс Сефети УСП 2 Ж профи
полиэстер, 1.3 кг
Вид: страховочная привязь
Максимальная нагрузка, кг: 1500
Макс. обхват пояса, мм: 1440
Материал: полиэстер
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920 ₽
Строп Прогресс Сефети аБд+Кс (исп.3), двойной строп из мет.троса, в ПВХ оболочке, с амортизатором, двумя большими монтажными и соединительным карабином
ПВХ, металл, 1.7 кг
Вид: страховочное устройство
Максимальная нагрузка, кг: 1500
Материал: ПВХ, металл
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