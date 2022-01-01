Нужен надежный поставщик инструмента и оборудования?

Мы готовы предложить Вам индивидуальные условия сотрудничества: широкий выбор, персональные скидки и индивидуальные ценовые условия, личный менеджер, консультации 5 дней в неделю, быструю доставку и услуги сервисного центра.

Для корпоративных клиентов

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР Вы всегда на связи с Вашим личным менеджером, для Вас готов оперативный ответ на любые вопросы и Вам предоставляются индивидуальные условия для долгосрочного сотрудничества. 5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ Вы получаете профессиональную консультацию по выбору товаров, полное документальное сопровождение (с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00), гарантию и сертификаты на продукцию, а также быструю доставку в любую точку страны. ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА Вы получаете выгодные условия отсрочки платежа: заказываете нужный инструмент сейчас, а платите за него потом. АКЦИИ И БОНУСЫ Для Вас действуют персональные скидки и спецпредложения. Мы постоянно проводим акции и конкурсы, где Вы можете получить фирменное оборудование известных мировых брендов по очень низким ценам. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ Вы можете всегда узнать о статусе заказа, подписаться на акции и события компании. Для вас также доступен сервис быстрого повторения заказа. СПЕЦЗАКАЗ Необходимого товара нет в наличии? Любая продукция, не представленная в настоящее время в интернет-магазине, поставляется под заказ в кратчайшие сроки.

Кому выгодно наше предложение Строительные и подрядные организации Государственные и муниципальные организации Ремонтные и монтажные бригады ЖЭК и ТСЖ Производственные предприятия Компании из сферы услуг (клининг, СТО, автосервисы и др.) Торговые компании (оптовые организации и специализированные розничные магазины)

Широкий ассортимент ведущих мировых брендов

...и многое другое по очень низким ценам.

Мы следим за развитием рынка строительного оборудования, сварочной техники, оборудования для водоснабжения и отопления, инструмента, и постоянно работаем над увеличением ассортимента и снижением цен.

Любая продукция, не представленная в настоящее время на сайте, поставляется под заказ в кратчайшие сроки.

Наши клиенты

Компания Бигам

28 лет на рынке инструмента и техники

Широкий ассортимент специализированного оборудования, официальная гарантия от производителей, развитая логистическая сеть.

Более 850 довольных клиентов

Частные покупатели, строительные компании и государственные организации по всей России.

Более 400 брендов

От отечественных и мировых производителей. Собственная торговая марка BigMaster качественного и доступного оборудования.

30 розничных магазинов в 16 городах России

Центры продаж в Ярославле, Москве, Рыбинске, Переславле-Залесском, Владимире, Вологде, Кинешме, Коврове, Иваново, Костроме, Череповце, Муроме, Гусь-Хрустальном, Александрове, Угличе, Твери. Мы постоянно расширяем географию присутствия.

5 звезд на Яндекс Маркете

И более 400 положительных отзывов от благодарных клиентов.

Преимущества работы с нами

Надежный поставщик Наша компания уже 28 лет существует на рынке и является одним из лидеров в поставке качественного инструмента и оборудования от известных мировых л отечественных производителей. более 850 000 частных покупателей и более 50000 организаций, удовлетворённых нашим сервисом. В наличии более 10000 товаров Мы предлагаем широкий ассортимент качественного оборудования и запчастей с обязательной сертификацией от официальных дилеров. Большая часть ассортимента имеется в наличии на складе. Мы также принимаем спецзаказы на внепрайсовый инструмент от любого производителя из нашего каталога и в короткие сроки. Сервисный центр Мы имеем собственный авторизованный сервисный центр. Осуществляем диагностику и ремонт, гарантийное и постгарантийное обслуживание инструмента и техники, в т.ч. заточку цепей бензопил. Индивидуальные ценовые условия Мы работаем на выгодных условиях с нашими постоянными клиентами и предоставляем гибкую систему скидок. Удобная логистика Мы предоставляем бесплатную доставку при заказе от 40 000 рублей. Мы привезем Ваш товар в кратчайшие сроки силами транспортной компании-партнера или самостоятельно. Компания «Бигам» имеет большой транспортный парк, включающий 40 автомобилей разной грузоподъемности. Самовывоз Мы осуществляем доставку заказа в фирменный магазин «Бигам» или в терминал транспортной компании. У нас есть собственные пункты самовывоза в 11 городах России, а также Вы можете забрать товар самостоятельно из терминала ТК в Вашем городе.

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