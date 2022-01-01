Нужен надежный поставщик инструмента и оборудования?
Мы готовы предложить Вам индивидуальные условия сотрудничества: широкий выбор, персональные скидки и индивидуальные ценовые условия, личный менеджер, консультации 5 дней в неделю, быструю доставку и услуги сервисного центра.
Для корпоративных клиентов
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
Вы всегда на связи с Вашим личным менеджером, для Вас готов оперативный ответ на любые вопросы и Вам предоставляются индивидуальные условия для долгосрочного сотрудничества.
5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ
Вы получаете профессиональную консультацию по выбору товаров, полное документальное сопровождение (с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00), гарантию и сертификаты на продукцию, а также быструю доставку в любую точку страны.
ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА
Вы получаете выгодные условия отсрочки платежа: заказываете нужный инструмент сейчас, а платите за него потом.
АКЦИИ И БОНУСЫ
Для Вас действуют персональные скидки и спецпредложения. Мы постоянно проводим акции и конкурсы, где Вы можете получить фирменное оборудование известных мировых брендов по очень низким ценам.
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Вы можете всегда узнать о статусе заказа, подписаться на акции и события компании. Для вас также доступен сервис быстрого повторения заказа.
СПЕЦЗАКАЗ
Необходимого товара нет в наличии? Любая продукция, не представленная в настоящее время в интернет-магазине, поставляется под заказ в кратчайшие сроки.
Кому выгодно наше предложение
Строительные и подрядные организации
Государственные и муниципальные организации
Ремонтные и монтажные бригады
ЖЭК и ТСЖ
Производственные предприятия
Компании из сферы услуг (клининг, СТО, автосервисы и др.)
Торговые компании (оптовые организации и специализированные розничные магазины)
Широкий ассортимент ведущих мировых брендов
...и многое другое по очень низким ценам.
Мы следим за развитием рынка строительного оборудования, сварочной техники, оборудования для водоснабжения и отопления, инструмента, и постоянно работаем над увеличением ассортимента и снижением цен.
Любая продукция, не представленная в настоящее время на сайте, поставляется под заказ в кратчайшие сроки.
Наши клиенты
Компания Бигам
28 лет на рынке инструмента и техники
Широкий ассортимент специализированного оборудования, официальная гарантия от производителей, развитая логистическая сеть.
Более 850 довольных клиентов
Частные покупатели, строительные компании и государственные организации по всей России.
Более 400 брендов
От отечественных и мировых производителей. Собственная торговая марка BigMaster качественного и доступного оборудования.
30 розничных магазинов в 16 городах России
Центры продаж в Ярославле, Москве, Рыбинске, Переславле-Залесском, Владимире, Вологде, Кинешме, Коврове, Иваново, Костроме, Череповце, Муроме, Гусь-Хрустальном, Александрове, Угличе, Твери. Мы постоянно расширяем географию присутствия.
5 звезд на Яндекс Маркете
И более 400 положительных отзывов от благодарных клиентов.
Преимущества работы с нами
Надежный поставщик
Наша компания уже 28 лет существует на рынке и является одним из лидеров в поставке качественного инструмента и оборудования от известных мировых л отечественных производителей. более 850 000 частных покупателей и более 50000 организаций, удовлетворённых нашим сервисом.
В наличии более 10000 товаров
Мы предлагаем широкий ассортимент качественного оборудования и запчастей с обязательной сертификацией от официальных дилеров. Большая часть ассортимента имеется в наличии на складе. Мы также принимаем спецзаказы на внепрайсовый инструмент от любого производителя из нашего каталога и в короткие сроки.
Сервисный центр
Мы имеем собственный авторизованный сервисный центр. Осуществляем диагностику и ремонт, гарантийное и постгарантийное обслуживание инструмента и техники, в т.ч. заточку цепей бензопил.
Индивидуальные ценовые условия
Мы работаем на выгодных условиях с нашими постоянными клиентами и предоставляем гибкую систему скидок.
Удобная логистика
Мы предоставляем бесплатную доставку при заказе от 40 000 рублей. Мы привезем Ваш товар в кратчайшие сроки силами транспортной компании-партнера или самостоятельно. Компания «Бигам» имеет большой транспортный парк, включающий 40 автомобилей разной грузоподъемности.
Самовывоз
Мы осуществляем доставку заказа в фирменный магазин «Бигам» или в терминал транспортной компании. У нас есть собственные пункты самовывоза в 11 городах России, а также Вы можете забрать товар самостоятельно из терминала ТК в Вашем городе.
Контакты для связи
Остались вопросы? Ответим на них быстро и точно.
+7 (4852) 20-84-34