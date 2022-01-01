Мойка высокого давления Karcher HD 5/12 C *EU 1.520-120

Преимущества

Автоматическое отключение

Фильтр тонкой очистки воды - защита насоса от загрязнений

Автоматическая система сброса давления для повышения срока службы аппарата

Высококачественная латунная головка блока цилиндров

Универсальность: возможность работы в горизонтальном и вертикальном положениях

На корпусе расположена ручка для удобства переноски Karcher HD 5/12 C одной рукой

Колеса для удобного перемещения аппарата

Резьбовой штуцер (M 18 x 1.5) для хранения приспособления для очистки поверхностей на корпусе аппарата

Практичные отсеки для трехпозиционного и роторного сопел

Резиновый фиксатор для шланга высокого давления

Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами

Аппарат высокого давления Karcher HD 5/12 C предназначен для очистки загрязненных поверхностей на строительных площадках. Телескопическая ручка может быть задвинута с помощью нажатия клавиши, что способствует компактности аппарата при хранении. Головка блока цилиндров из высококачественного латунного сплава гарантирует долгий срок службы устройства.